Falha global afeta TVs Samsung e 'bloqueia' apps; serviço volta aos poucos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Problema mundial causou falhas em TVs da Samsung em várias partes do mundo nesta quinta-feira (31). Apesar da instabilidade, aparelhos da marca estão voltando a funcionar, segundo relatos nas redes sociais.

Pessoas ligavam a TV Samsung, mas os apps não abriam, apesar de aparecerem na tela. Diferentes mensagens de erro relacionadas à manutenção de servidores, como erro em certificados ou perda de conectividade, foram emitidas. Em alguns casos, simplesmente aparecia que "servidores estavam em manutenção".

No X, pessoas de várias partes do mundo reclamam de problemas de instabilidade desde quiinta-feira à noite. Apesar de a maioria dos apps estarem fora do ar, alguns usuários relatavam que o aplicativo da Netflix continuava operantes. YouTube, Prime Video e Apple TV, por exemplo, não podiam ser acessados.

Início de queixas, segundo o site DownDetector, ocorreu por volta das 18h (horário de Brasília). Pico de reclamações detectados pela página ocorreu às 22h e 23h desta quinta-feira (31). Pela manhã desta sexta-feira (01), ainda havia ocorrência de problemas, mas em número menor.

Em fórum próprio, a empresa admite que houve uma falha de servidor e recomenda que pessoas desliguem e liguem a TV. Caso contrário, a companhia sugere contatar a equipe local de suporte da empresa. Contatada, a Samsung ainda não respondeu a um pedido de comentário da reportagem - o espaço permanece aberto.