Ameaça de IA? Estudo da Microsoft diz as profissões mais 'seguras'

Desde que o ChatGPT foi lançado no final de 2022, muitos debates surgiram sobre a possibilidade de ferramentas de Inteligência Artificial levarem à eliminação de postos de trabalho. Enquanto alguns acreditam que diversos empregos serão extintos, outros preferem ter uma visão mais otimista e apontam que novas funções — menos repetitivas — serão criadas.

Agora, a Microsoft divulgou um estudo que aponta que, de fato, algumas profissões têm maior probabilidade de serem substituídas por ferramentas de IA. O estudo se baseia no que a empresa chama de uma “avaliação de aplicabilidade da IA”, a partir da análise de perguntas feitas ao chatbot Copilot no buscador Bing.

Essa avaliação permitiu à Microsoft entender em quais tipos de atividades a IA pode ser mais ou menos relevante.

Segundo o estudo, entre as profissões com maior pontuação de aplicabilidade estão: intérpretes/tradutores, historiadores, escritores, especialistas em relações públicas, matemáticos, contadores, modelos, desenvolvedores web, operadores de telemarketing, comissários de bordo, cientistas políticos, entre outros.

A Microsoft destaca que esses empregos com maior chance de serem impactados pela IA são aqueles que envolvem aprendizado, análise, comunicação ou conhecimento especializado. Por outro lado, profissões como engenheiros navais, enfermeiros, mecânicos, agricultores, entre outras, apresentam baixa aplicabilidade para esse tipo de tecnologia.

Apesar dos dados, a Microsoft faz questão de ressaltar que o estudo não afirma que essas profissões serão necessariamente substituídas por IA. O objetivo foi apenas identificar áreas onde essas ferramentas têm mais potencial de uso.

“É tentador concluir que ocupações com grande sobreposição com atividades realizadas por Inteligência Artificial serão automatizadas e, portanto, levarão à perda de empregos ou à redução de salários, enquanto as ocupações auxiliadas por IA vão crescer e oferecer salários mais altos”, diz o estudo.

“Mas isso seria um erro, já que nossos dados não consideram os impactos comerciais subsequentes da nova tecnologia — que são extremamente difíceis de prever e, muitas vezes, contraintuitivos.”

