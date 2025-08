Rumor sobre o PlayStation 6 pode ter revelado preço e data de lançamento

© Shutterstock

No final deste ano, o PlayStation 5 completará seu 5º aniversário, o que significa que a Sony provavelmente não deve demorar muito para anunciar seu console sucessor. Embora ainda não existam informações oficiais sobre o possível PlayStation 6, o site Moore’s Law is Dead divulgou o que afirma serem especificações da futura plataforma de jogos da empresa japonesa.

Segundo a publicação, essas especificações teriam sido apresentadas durante uma apresentação da AMD em 2023, o que significa que podem ter sido alteradas desde então. Ainda assim, vale a pena conhecer o tipo de console que a Sony estaria idealizando na época.

De acordo com as informações, o PlayStation 6 é conhecido internamente pelo codinome “Orion” e será três vezes mais rápido do que a versão padrão do PS5. Em termos de desempenho, o console seria comparável à placa de vídeo RTX 4080 da Nvidia, contando com tecnologia de ray tracing, retrocompatibilidade com jogos de PS5, além de suporte para jogos em resolução 4K a 60 fps ou 8K a 60 fps, graças à tecnologia Playstation Spectral Super Resolution (PSSR).

Quanto ao preço, o rumor indica que a produção em massa do PlayStation 6 começaria no final de 2027, com preço estimado em cerca de US$ 500. Se confirmado, o novo console da Sony poderia custar bem menos do que o PlayStation 5 Pro, atualmente vendido por 799,99 euros.

Considerando que os dois últimos consoles da Sony — o PS4 e o PS5 — foram lançados no final de 2013 e 2020, respectivamente, é provável que a empresa repita a mesma estratégia com o lançamento do PlayStation 6, colocando-o no mercado no final do ano, cerca de sete anos após o lançamento do modelo anterior.

Vale destacar, no entanto, que todas essas informações ainda fazem parte do campo dos rumores. Por isso, será preciso aguardar por novos vazamentos ou anúncios oficiais da própria Sony.

