OpenAI tira chats do Google, após pessoas divulgarem links com dados pessoais

PEDRO S. TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A criadora do ChatGPT, OpenAI, retirou dos índices de buscadores, na sexta-feira (1º), todas as conversas com o serviço de inteligência artificial, após reportagens mostrarem que usuários estavam tornando públicas, voluntariamente, conversas com dados pessoais e empresariais.

Em alguns dos casos, era possível identificar o autor da conversa por meio de nome e profissão –outros casos expunham dados confidenciais de empresas.

A exposição dos dados era voluntária. Para que a conversa aparecesse no Google, o usuário precisava, depois de gerar o link, selecionar a opção "tornar este chat visível". O subtexto informava que o endereço web ficaria visível em buscas.

"Nós percebemos que a ferramenta gerou muitas oportunidades para que as pessoas compartilhassem acidentalmente detalhes que não queriam –por isso, estamos removendo essa função", disse a empresa em comunicado. O recurso de gerar links compartilháveis continua funcionando, por meio do botão "Compartilhar", no canto superior direito da tela.

A empresa acrescentou que está trabalhando para tirar todas as conversas de buscadores. Segundo testes da reportagem, o Google já não exibe links de bate-papos com o ChatGPT.

Em busca feita na quinta-feira (31), a Folha encontrou conversas de brasileiros em que o chatbot mencionava o nome de seus interlocutores.

A revista americana Fast Company documentou cerca de 4.500 links de conversas com o ChatGPT indexados no Google. Parte desse material continha informações confidenciais, de acordo com a publicação.

De acordo com a OpenAI, o ChatGPT, só nos Estados Unidos, recebe 2,5 bilhões de comandos por dia, de 330 milhões de usuários –cada pessoa pode ter mais de uma conta.

A própria janela para gerar links compartilháveis alerta que a conversa com o ChatGPT pode incluir informações pessoais. A OpenAI pede que os usuários confiram o conteúdo antes de compartilhar o endereço –o que continua valendo mesmo que não seja mais possível colocá-los no Google.

De acordo com o anúncio da OpenAI, a opção de tornar as conversas visíveis na internet foi um experimento para ajudar as pessoas a descobrirem bate-papos úteis. A startup de IA ressaltou que o usuário precisava escolher tornar o link público para que o endereço aparecesse em buscas.

Como havia esse consentimento tácito, não houve violação da lei de privacidade no Brasil, de acordo com Rafael Zanatta, diretor da associação Data Privacy Brasil.

Após desativar a função, a empresa disse que "segurança e privacidade são máximas para a companhia, que vai continuar para refletir isso em seus produtos e recursos".

Na comunidade da OpenAI no Discord, a reportagem encontrou relatos de pessoas que usavam a função para divulgar histórias ficcionais e tutoriais escritos com base em conversas com o ChatGPT.

Em um dos casos, um usuário comemorou a primeira vez que viu uma conversa com o chatbot aparecer entre os primeiros resultados de uma busca no Google. Era um bate-papo reflexivo, com tons de ficção científica, sobre as injustiças contemporâneas e a saúde mental das pessoas hoje.

"Eu acredito que essa página mereça estar em um museu intergaláctico, com trabalhos de outras espécies que escolheram sobreviver ao escolher a verdade", disse o interlocutor do ChatGPT que tornou o link público.

