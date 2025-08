Instagram vai limitar quem pode fazer transmissões ao vivo

© Getty Images

O Instagram decidiu restringir a capacidade de realizar transmissões ao vivo através da rede social para apenas algumas contas. Até aqui qualquer pessoa poderia fazer transmitir vídeos ao vivo para os seus seguidores mas, daqui para a frente, a conta em questão terá de cumprir alguns requisitos.

De acordo com informações confirmadas pelo Instagram ao site TechCrunch, os usuários da rede social que queiram fazer 'lives' terão de ter uma página com, pelo menos, mil seguidores. Mais ainda, os usuários não poderão ter uma página privada e sim pública, aberta a todas as pessoas - mesmo os que não sejam seguidores.

Esta mudança acontece depois do TikTok ter feito esta mesma alteração, exigindo que os usuários passem a ter pelo menos mil seguidores para criarem este tipo de conteúdo. Por outro lado, os usuários do YouTube que queiram fazer transmissões ao vivo terão de ter apenas 50 seguidores.

Caso não cumpram os requisitos determinados pelo Instagram, os usuários verão uma notificação se tentarem fazer uma transmissão ao vivo através do Instagram. “Mudamos os requisitos para usar esta funcionalidade. Apenas contas públicas com mil seguidores ou mais poderão criar vídeos ao vivo”, pode ler-se na notificação que começará a aparecer.

O impacto desta decisão poderá levar os usuários do Instagram a terem muito menos transmissões ao vivo de baixa qualidade, uma vez que só criadores de conteúdo com um maior número de seguidores poderá fazer este tipo de conteúdo.