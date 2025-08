Nintendo aumenta preços nos EUA após tarifas de Trump

© Shutterstock

Pouco depois do anúncio oficial do Switch 2 começaram a circular notícias que apontavam para a possibilidade de a Nintendo estar avaliando novamente o preço do seu novo console nos EUA devido às tarifas aduaneiras de Donald Trump.

Na época, a Nintendo chegou até a adiar o período de pré-compra do Switch 2 nos EUA, com o console sendo lançado no começo de junho tal como estava previsto. No entanto, a Nintendo decidiu agora anunciar um aumento de preço para os diferentes modelos do Switch original.

Conforme anunciado pela Nintendo, o Switch ‘standard’ passa de 299,99 para 339,99 dólares, o Switch OLED de 349,99 para 399,99 dólares e o Switch Lite de 199,99 para 229,99 dólares. O mesmo aumento vai verificar-se com acessórios para o console, que terão aumentos entre os 5 e os 10 dólares. Vale lembrar que, além do Japão também ter sido alvo de tarifas dos EUA, dois mercados onde os produtos da Nintendo são produzidos - a China e o Vietnã - também estão entre os países visados.

A Nintendo não apontou especificamente as tarifas de Trump como o motivo para estes aumentos, com o site Ars Technica indicando que no comunicado da empresa são citadas apenas “condições de mercado” para a tomada da decisão.

A empresa japonesa deixou, por enquanto, o Switch 2 de fora dos aumentos de preço mas, com base em declarações anteriores, parece que tal possibilidade ainda não está completamente fora de hipótese.