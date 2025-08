NASA revela plano para construir reator nuclear na Lua

© Shutterstock

A NASA deverá anunciar esta semana planos para a construção de um reator nuclear na Lua, uma iniciativa que deverá ser lançada pelo administrador interino da agência espacial norte-americana e atual Secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy.

O site Politico divulgou a informação a partir de documentos compartilhados por um membro sênior da NASA que adiantou que o objetivo de Duffy passa por ajudar os EUA a “vencerem a segunda corrida espacial”.

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar da intenção da NASA em construir um reator nuclear na Lua, um projeto que - em conjunto com a substituição da Estação Espacial Internacional - acredita-se que ajudaria a acelerar o objetivo dos EUA de chegar a Marte.

Apesar destas iniciativas, a NASA teve recentemente cortes orçamentais que levaram trabalhadores da agência a publicar no final do mês de julho uma carta com críticas a Duffy.

Esta carta, designada como dissidência formal, respeita um processo oficial da NASA para que os seus trabalhadores possam manifestar o seu desacordo em casos "com a importância necessária" que conduzam a uma reapreciação do problema em causa por parte da situação da agência.

"Nos vemos obrigado a levantar a voz quando os nossos líderes dão prioridade ao impulso político sobre a segurança humana, o progresso científico e a utilização eficiente dos recursos públicos", lê-se no texto publicado na internet pela plataforma Stand Up for Science (Defende a Ciência).

"Estes cortes são arbitrários e foram promulgados em contravenção da lei de atribuições orçamentais do Congresso. As consequências para a agência e o país são nefastas", acrescentou.

A carta foi assinada por 287 pessoas que trabalham ou trabalharam na agência e estão preocupadas com o rumo que a NASA está a tomar sob o governo de Donald Trump.

Este propôs um corte de seis bilhões de dólares no orçamento anual da NASA para 2026, o que significa uma redução de quase 25%.

Acresce que em março a NASA anunciou a demissão da sua principal cientista, Katherine Calvin. Em 10 de julho, Trump nomeou o secretário de Transportes, Sean Duffy, para administrador interino da agência.

Os subscritores da carta expressaram a sua discordância com estes e outros pontos, incluindo "o encerramento de missões para as quais o Congresso atribuiu fundos" ou "o cancelamento da participação da NASA em missões internacionais".

A missiva critica ainda a rescisão de contratos e subvenções da NASA por "razões alheias ao rendimento", lamenta a redução do número de funcionários e denuncia uma cultura de silêncio nunca vista.

Esta carta é produzida depois de textos similares de trabalhadores da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em Inglês) e dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), com críticas similares ao governo de Trump.