Terra vai girar mais rápido nesta terça (5) e dia será mais curto

© Shutterstock

A Terra voltará a girar mais rápido esta terça-feira e, desta forma, o dia 5 de agosto será um dos mais curtos já registados. O dia, que tem em média 24 horas (ou 86.400 segundo) terá hoje menos 1,25 milissegundos.

O site Space.com relata que, desde que foram iniciados registos em 1973, a velocidade de rotação da Terra tem diminuído, com os investigadores apontando para a Lua e para o fato de o satélite natural da Terra gerar fricção como uma possível explicação.

Contudo, nos últimos anos os investigadores têm assistido à aceleração do movimento de rotação da Terra - o que contribuiu para que tenhamos tido, no espaço de um mês, quatro ocasiões em que temos dias mais curtos.

A primeira destas ocasiões aconteceu no dia 9 de julho que viu ser subtraído 1,23 milissegundos, seguindo-se o dia 10 de julho com menos 1,36 milissegundos e o dia 22 de julho com menos 1,36 milissegundos. Vale destacar que, mesmo com estes quatro dias, nenhum deles é mais curto do que o dia mais curto já registado - o dia 5 de julho de 2024 que teve menos 1,66 milissegundos do que 24 horas.

Ainda que existam estudos que apontem para o aquecimento global como motivo desta aceleração do movimento de rotação da Terra, também está sendo considerado o fato de o núcleo do nosso planeta estar a apresentar uma rotação mais lenta.