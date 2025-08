© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modo "picante" da Grok, inteligência artificial desenvolvida por Elon Musk, foi usada para criar nudes falsos da cantora Taylor Swift.

O site The Verge decidiu testar a funcionalidade, pedindo que a ferramenta produzisse imagens da cantora americana "celebrando o Coachella com os rapazes". Em seguida, a ferramenta gerou 30 fotos, em algumas delas a cantora já aparece com pouca roupa.

Por fim, o site pediu para que as imagens fossem transformadas em vídeos picantes. Na cena, a cantora aparece nua após tirar as roupas em meio a uma multidão.

Em 2024, Swift já havia enfrentado problema parecido. À época, circulou nas redes sociais uma série de imagens pornográficas, feitas com inteligência artificial. Nos registros falsos, a artista aparece nua ou performando atos sexuais.

Fãs da americana se mobilizaram nas redes para tentar derrubar as publicações e os perfis que as compartilham. A hashtag Protect Taylor Swift, ou proteja Taylor Swift, esteve entre os assuntos mais comentados do X.