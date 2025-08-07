Nova geração do ChatGPT pode ser apresentada esta quinta-feira (7)

© Getty Images

Depois de muitos rumores e supostos adiamentos, parece que a OpenAI planeja apresentar oficialmente a próxima geração do modelo de linguagem usado no ChatGPT - o GPT-5 - esta quinta-feira, dia 7 de agosto.

A empresa fez uma publicação na rede social 'X' onde confirma que fará esta quinta-feira uma apresentação com início marcado para as 14:00 (hora de Brasília). A OpenAI não especificou o que será anunciado neste evento, mas a atividade do cofundador e CEO Sam Altman deixa a expectativa que há algo ‘grande’ para anunciar.

Esta é a ideia que fica de uma publicação de Altman na rede social X que mostra a Estrela da Morte de ‘Star Wars’, algo que parece apontar para aquela que será a próxima grande evolução do ChatGPT.

Vale lembrar que esta imagem mais assustadora comparada com uma arma fictícia capaz de destruir planetas é uma que Altman tem deixado em algumas das suas entrevistas e conversas mais recentes. Por exemplo, Altman afirmou em uma conversa no podcast de Theo Von que o GPT-5 lhe faz lembrar o Projeto Manhattan - o programa de investigação que aconteceu durante a primeira metade dos anos 1940 que levou à criação das primeiras bombas atômicas.

“Há estes momentos na história da ciência em que tem um grupo de cientistas olhando para a sua criação e dizem apenas: ‘O que é que fizemos? Talvez seja bom, talvez seja mau, mas o que é que fomos fazer?’”, afirmou Altman durante a conversa. “Talvez o exemplo mais icônico seja aqueles cientistas que trabalharam no Manhattan Project em 1945, a verem o teste Trinity, verem este novo tipo de poder a uma escala além da humana e todos saberem que iria remodelar o mundo. Penso que as pessoas que trabalham em Inteligência Artificial têm essa mesma sensação”.

Teremos de aguardar pelo lançamento do GPT-5 para sabermos o que o ChatGPT é capaz de fazer mas, ao que parece, a OpenAI está disposta a revelar tudo o que este modelo de linguagem é capaz de fazer na apresentação de hoje.

“A nossa apresentação será um pouco mais longa do que é habitual”, escreveu Sam Altman em outra publicação na rede social X, indicando que terá “cerca de uma hora”.

“Temos muito por mostrar e espero que tenham tempo para ver”, adiantou o CEO da OpenAI.

our livestream tomorrow at 10 am PDT will be longer than usual, around an hour.



we have a lot to show and hope you can find the the time to watch! — Sam Altman (@sama) August 7, 2025