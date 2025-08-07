'Vingança Nerd': Jovem vai receber R$ 1,3 bilhão da Meta por IA

© LinkedIn / Matt Deitke

A Meta não tem pensado nos gastos para contratar alguns dos melhores investigadores e especialistas na área da Inteligência Artificial para reforçar a sua equipe no seguimento de desenvolvimento. Agora, esta procura pelo melhor talento da área levou a gigante tecnológica liderada por Mark Zuckerberg ao jovem Matt Deitke. O rapaz, investigador de apenas 24 anos, foi contratado pela Meta por um valor de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão).

De acordo com o New York Times, esta não é a primeira vez que Zuckerberg tenta contratar Deitke, com a primeira ‘investida’ da Meta tendo sido de ‘apenas’ 125 milhões de dólares (cerca de R$ 680 milhões).

Agora, a nova oferta foi aceita por Deitke uma vez que o investigador compartilhou na respectiva página do LinkedIn uma fotografia onde se apresenta com um casaco da Meta e um sorriso de ‘orelha a orelha’.

“Juntei-me na semana passada ao Meta Superintelligence Labs”, escreve Deitke. “Vai ser uma viagem entusiasmante”.

Os 250 milhões de dólares oferecidos pela Meta a Deitke nesta contratação serão pagos ao longo dos próximos quatro anos, dos quais os primeiros 100 milhões de dólares serão recebidos no primeiro ano. Um professor de economia do MIT, David Autor, chega mesmo a traçar um paralelismo destas contratações do mundo da tecnologia às dos grandes atletas.

“Quando cientistas computacionais são pagos como atletas profissionais, diria que chegamos ao clímax da ‘Vingança dos ‘Nerds’”, afirmou Autor.

Parte das contratações mais recentes da Meta têm sido feitas a partir das concorrentes, com a gigante tecnológica de Mark Zuckerberg a já tendo 'roubado' talento à OpenAI e à Apple. Mais recentemente, a Meta garantiu a contratação de Shengjia Zhao, um ex-investigador da OpenAI que estará entre os líderes da divisão de Inteligência Artificial da Meta e que é conhecido como um dos criadores do ChatGPT.

Por outro lado, há quem aponte também para o fato de as gigantes tecnológicas estarem atualmente demitindo milhares de trabalhadores enquanto pagam milhões a especialistas em Inteligência Artificial.

Vale lembrar que só a Microsoft demitiu nos últimos meses cerca de 15 mil pessoas, com a mais recente onda se focando em funcionários da divisão de videogames. No começo do mês de julho a tecnológica de Redmond eliminou à volta de 9 mil postos de trabalho e, além de ter cancelado projetos em andamento, também encerrou estúdios da Xbox.

“Estas empresas estão pagando bilhões de dólares a apenas um punhado investigadores de elite, enquanto ao mesmo tempo despedem milhares de trabalhadores - muitos dos quais, como moderadores de conteúdo, nem são classificados como funcionários a tempo integral”, aponta o professor de Estudos de Informação e de Artes de Design/Media da UCLA, Ramesh Srinivasan. “Estes são precisamente os postos de trabalho que a Meta e empresas similares pretendem substituir com sistemas de Inteligência Artificial que estão a desenvolver de forma agressiva".