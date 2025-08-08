PlayStation 5 já vendeu mais de 80 milhões de consoles

© Shutterstock

A Sony apresentou esta quinta-feira, dia 7 de agosto, os resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2025, revelando um aumento de 23,3% dos lucros - cerca de 1,5 bilhões de euros (cerca de 10 bilhões de reais).

A apresentação destes resultados é também uma boa oportunidade para focar na divisão de videogames PlayStation, uma área onde a Sony parece continuar tendo bons motivos para ‘sorrir’.

A Sony informou que, no período entre abril e junho, o PlayStation 5 vendeu 2,5 milhões de unidades. Significa que, desde que o console chegou às lojas em novembro de 2020, já vendeu 80,3 milhões de unidades em todo o mundo.

É especialmente interessante comparar com o PlayStation 4 que, com cinco anos no mercado e um preço mais barato, vendeu cerca de 1,4 milhões de unidades a mais do que o atual console da Sony - algo que pode ser entendido como um bom desempenho do PlayStation 5 mesmo com a escassez de unidades que se verificaram quando o console foi lançado.

Há ainda outros dados interessantes sobre a divisão PlayStation. Durante o segundo trimestre foram vendidos um total de 65,9 milhões de jogos, o que corresponde a um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado e dos quais 6,9 milhões de cópias são de jogos produzidos pelos estúdios internos da PlayStation.

No que diz respeito à PlayStation Network, verificou-se um aumento de 6% no número de utilizadores mensais ativos que, no segundo trimestre de 2025, atingiu os 123 milhões de jogadores.

Vale lembrarque na primeira metade de 2025 foi lançado ‘Death Stranding 2: On the Beach’ da Kojima Productions em exclusivo para a PlayStation 5, sendo que também chegaram ao console da Sony vários títulos que, até então, eram exclusivos do Xbox ou foram produzidos por estúdios detidos pela Microsoft - como é o caso de ‘Indiana Jones and the Great Circle’, ‘Forza Horizon 5’, ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ e também ‘Doom: The Dark Ages’.

Há bons motivos para acreditar que as vendas do PlayStation 5 continuarão aumentando nos próximos meses. Além do lançamento de exclusivos como ‘Sword of the Sea’ da Giant Squid, ‘Ghost of Yōtei’ da Sucker Punch Productions, ‘Saros’ da Housemarque e de ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’ da Naughty Dog, ainda temos de levar em conta a chegada de ‘GTA VI’ da Rockstar Games na primeira metade do próximo ano.