Notícias ao Minuto
Procurar

PlayStation 5 já vendeu mais de 80 milhões de consoles

A empresa japonesa compartilhou os resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2025 e, no que diz respeito ao PlayStation 5, há bons motivos para sorrir com um total de 80,3 milhões de consoles vendidos em todo o mundo

PlayStation 5 já vendeu mais de 80 milhões de consoles

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
08/08/2025 05:40 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Games

A Sony apresentou esta quinta-feira, dia 7 de agosto, os resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2025, revelando um aumento de 23,3% dos lucros - cerca de 1,5 bilhões de euros (cerca de 10 bilhões de reais).

 

A apresentação destes resultados é também uma boa oportunidade para focar na divisão de videogames PlayStation, uma área onde a Sony parece continuar tendo bons motivos para ‘sorrir’.

A Sony informou que, no período entre abril e junho, o PlayStation 5 vendeu 2,5 milhões de unidades. Significa que, desde que o console chegou às lojas em novembro de 2020, já vendeu 80,3 milhões de unidades em todo o mundo.

É especialmente interessante comparar com o PlayStation 4 que, com cinco anos no mercado e um preço mais barato, vendeu cerca de 1,4 milhões de unidades a mais do que o atual console da Sony - algo que pode ser entendido como um bom desempenho do PlayStation 5 mesmo com a escassez de unidades que se verificaram quando o console foi lançado.

Há ainda outros dados interessantes sobre a divisão PlayStation. Durante o segundo trimestre foram vendidos um total de 65,9 milhões de jogos, o que corresponde a um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado e dos quais 6,9 milhões de cópias são de jogos produzidos pelos estúdios internos da PlayStation.

No que diz respeito à PlayStation Network, verificou-se um aumento de 6% no número de utilizadores mensais ativos que, no segundo trimestre de 2025, atingiu os 123 milhões de jogadores.

Vale lembrarque na primeira metade de 2025 foi lançado ‘Death Stranding 2: On the Beach’ da Kojima Productions em exclusivo para a PlayStation 5, sendo que também chegaram ao console da Sony vários títulos que, até então, eram exclusivos do Xbox ou foram produzidos por estúdios detidos pela Microsoft - como é o caso de ‘Indiana Jones and the Great Circle’, ‘Forza Horizon 5’, ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ e também ‘Doom: The Dark Ages’.

Há bons motivos para acreditar que as vendas do PlayStation 5 continuarão aumentando nos próximos meses. Além do lançamento de exclusivos como ‘Sword of the Sea’ da Giant Squid, ‘Ghost of Yōtei’ da Sucker Punch Productions, ‘Saros’ da Housemarque e de ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’ da Naughty Dog, ainda temos de levar em conta a chegada de ‘GTA VI’ da Rockstar Games na primeira metade do próximo ano.

'Vingança Nerd': Jovem vai receber R$ 1,3 bilhão da Meta por IA

'Vingança Nerd': Jovem vai receber R$ 1,3 bilhão da Meta por IA

Matt Deitke é um jovem investigador na área da Inteligência Artificial que rejeitou uma primeira investida da gigante tecnológica de Mark Zuckerberg no valor de ‘apenas’ 125 milhões de dólares (cerca de R$ 680 milhões)

Notícias ao Minuto | 06:50 - 07/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você