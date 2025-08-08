Itália assina acordo com SpaceX de Musk para fazer experiências em Marte

© <p>Getty Images</p>

A Agência Espacial Italiana (ASI) anunciou nesta sexta-feira (8), a assinatura de um acordo com a SpaceX, do magnata Elon Musk, com vista ao transporte de experiências científicas italianas para Marte, nas primeiras missões interplanetárias da nave Starship.

"A Itália vai a Marte! A ASI e a SpaceX assinaram um acordo inédito para transportar experiências italianas nos primeiros voos da Starship a Marte com clientes. As cargas úteis irão recolher dados científicos durante as missões", anunciou na sua conta na rede social X o presidente da agência italiana, Teodoro Valente.

Com o objetivo de recolher dados científicos durante os cerca de seis meses de voo interplanetário da Terra a Marte e, posteriormente, na superfície marciana, o equipamento científico italiano previsto para as missões Starship incluirão uma experiência sobre o crescimento das plantas em ambientes espaciais, uma estação de monitoramento meteorológico para detectar as alterações climáticas durante a viagem e na superfície marciana, e ainda um sensor para a medição das radiações cósmicas.

De acordo com a ASI, as experiências selecionadas têm um valor fundamental para futuras missões humanas a Marte, já que analisar o crescimento das plantas em condições espaciais é crucial para o desenvolvimento de sistemas de suporte de vida autossuficientes, como estufas espaciais, e a monitoramento das condições meteorológicas e da exposição à radiação permitirá melhorar a segurança e a sustentabilidade das missões tripuladas.

O transporte será realizado no âmbito das primeiras missões tripuladas a Marte previstas pela SpaceX de Musk, através da Starship, considerado o veículo de lançamento mais potente já desenvolvido no mundo, projetado para ser totalmente reutilizável e reduzir drasticamente os custos de acesso ao espaço.

O envio da primeira missão não tripulada da Starship está previsto já para o próximo ano, contando a SpaceX iniciar as missões tripuladas a Marte a partir de 2030.