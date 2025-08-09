Morre Jim Lovell, o comandante da missão Apollo 13

© Bettmann/Getty Images

Morreu, aos 97 anos, na última quinta-feira, no estado americano de Illinois, o astronauta Jim Lovell, responsável por comandar a (quase trágica) missão Apollo 13 à Lua.

O veterano viajou ao espaço quatro vezes durante sua longa carreira na NASA, nas missões Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira e citado pela NBC News, a família destacou as “incríveis conquistas de vida e carreira” de Lovell, bem como sua “liderança lendária nas viagens espaciais tripuladas pioneiras”.

“Mas, para todos nós, ele era pai, avô e líder da nossa família. Mais do que tudo, ele era o nosso herói”, diz a nota. “Vamos sentir falta do seu otimismo inabalável, do seu senso de humor e da maneira como nos convencia de que podíamos fazer o impossível. Ele era, verdadeiramente, único.”

Jim Lovell ingressou na NASA aos 34 anos, em 1962, fazendo parte do segundo grupo de astronautas selecionados pela agência — o mesmo em que entraram Neil Armstrong, Charles “Pete” Conrad e John Young.

O administrador interino da NASA e secretário de Estado dos Transportes, Sean Duffy, também expressou condolências à família do astronauta. “O caráter e a coragem inabaláveis de Jim ajudaram nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma potencial tragédia em um sucesso do qual aprendemos muito. Lamentamos sua morte, mas ao mesmo tempo celebramos suas conquistas”, afirmou.

Quatro viagens ao espaço — a última, a mais memorável

As duas primeiras viagens de Lovell, na Gemini VII e na Gemini XII, tinham como objetivo demonstrar como o ser humano poderia viver sem gravidade e testar as tecnologias de encontro e acoplamento — essenciais para operações posteriores da estação espacial. Em 1968, na missão Apollo 8, Lovell participou do primeiro voo tripulado a orbitar a Lua.

Sua última viagem foi a mais famosa: a Apollo 13. Em 11 de abril de 1970, teve início aquela que deveria ser a terceira aterrissagem da NASA na Lua. Mas, às 55 horas, 55 minutos e 4 segundos de voo, um dos tanques de oxigênio da nave explodiu.

Foi então que surgiu a famosa frase: “Houston, we’ve had a problem” (“Houston, tivemos um problema”).

Os três dias seguintes foram cruciais para a sobrevivência dos três astronautas, com engenheiros da NASA realizando uma das manobras mais complexas da história da agência. Dentro da nave, a tripulação ficou quase sem água e eletricidade, além de enfrentar níveis perigosamente altos de dióxido de carbono.

Após seis dias de missão, a Apollo 13 pousou em segurança no Oceano Pacífico, e a operação ficou conhecida como “um fracasso bem-sucedido”.

A liderança calma e firme de Lovell durante o voo foi amplamente elogiada e, anos mais tarde, em 1995, inspirou o filme Apollo 13, protagonizado por Tom Hanks.

“Como comandante da missão Apollo 13, sua compostura e firmeza sob pressão ajudaram a tripulação a retornar em segurança à Terra e demonstraram o raciocínio rápido e a inovação que inspiraram futuras missões da NASA”, destacou a agência em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Apenas três anos após a Apollo 13, Lovell se aposentou, em 1973, encerrando uma carreira de 11 anos como astronauta da NASA.

Em 2020, em entrevista ao programa TODAY, Lovell refletiu sobre tudo o que havia conquistado e se disse “muito afortunado”.

“Acho que tive uma vida que, se tivesse a oportunidade de viver novamente — mesmo sabendo quais seriam as consequências e as probabilidades de voltar — faria tudo de novo”, afirmou.

