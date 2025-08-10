Astronautas regressam à Terra na SpaceX após 5 meses na Estação Espacial

Notícias ao Minuto
Quatro astronautas regressaram à Terra, neste sábado (9), após cinco meses na Estação Espacial Internacional para substituírem os pilotos de teste da Starliner da Boeing, que ficaram retidos.

10/08/2025 06:46 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

Espaço

A cápsula da SpaceX pousou com paraquedas no Oceano Pacífico, ao largo da costa sul da Califórnia, um dia após deixar o laboratório orbital.

 

Os norte-americanos Anne McClain e Nichole Ayers, o japonês Takuya Onishi e o russo Kirill Peskov foram lançados em março como substitutos de dois astronautas da NASA designados para a demonstração fracassada da Starliner.

As falhas da Starliner mantiveram Butch Wilmore e Suni Williams na Estação Espacial por mais de nove meses, em vez de apenas uma semana.

A NASA ordenou que a nova cápsula da Boeing retornasse vazia e transferiu a dupla para a SpaceX. Eles partiram logo após a chegada de McClain e sua equipe para ocupar seus lugares. Wilmore já se aposentou da NASA.

Esta foi a terceira aterrissagem da SpaceX no Pacífico com pessoas a bordo, mas a primeira para uma tripulação da NASA em 50 anos. A empresa de Elon Musk mudou os pousos das cápsulas da Flórida para a costa da Califórnia no início deste ano, a fim de reduzir o risco de detritos caírem em áreas povoadas.

A última vez que astronautas da NASA retornaram ao Pacífico vindos do espaço foi durante a missão Apollo-Soyuz, em 1975 — um encontro entre americanos e soviéticos em órbita, em plena Guerra Fria.

