Astronautas regressam à Terra na SpaceX após 5 meses na Estação Espacial

A cápsula da SpaceX pousou com paraquedas no Oceano Pacífico, ao largo da costa sul da Califórnia, um dia após deixar o laboratório orbital.
Os norte-americanos Anne McClain e Nichole Ayers, o japonês Takuya Onishi e o russo Kirill Peskov foram lançados em março como substitutos de dois astronautas da NASA designados para a demonstração fracassada da Starliner.
As falhas da Starliner mantiveram Butch Wilmore e Suni Williams na Estação Espacial por mais de nove meses, em vez de apenas uma semana.
A NASA ordenou que a nova cápsula da Boeing retornasse vazia e transferiu a dupla para a SpaceX. Eles partiram logo após a chegada de McClain e sua equipe para ocupar seus lugares. Wilmore já se aposentou da NASA.
Esta foi a terceira aterrissagem da SpaceX no Pacífico com pessoas a bordo, mas a primeira para uma tripulação da NASA em 50 anos. A empresa de Elon Musk mudou os pousos das cápsulas da Flórida para a costa da Califórnia no início deste ano, a fim de reduzir o risco de detritos caírem em áreas povoadas.
A última vez que astronautas da NASA retornaram ao Pacífico vindos do espaço foi durante a missão Apollo-Soyuz, em 1975 — um encontro entre americanos e soviéticos em órbita, em plena Guerra Fria.
Leia Também: Rede social X critica Alexandre de Moraes e elogia uso da lei Magnitsky por Trump