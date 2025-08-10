Quanto custará 'GTA VI'? Veja o que diz o CEO da editora do jogo

© Rockstar Games

O mundo dos videogames aguarda ansiosamente a chegada de GTA VI, o próximo jogo da consagrada franquia da Rockstar Games, que já tem data de lançamento marcada para 26 de maio de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series. Enquanto isso, cresce também a expectativa em relação ao preço que o jogo terá quando chegar às lojas.

Nos últimos meses, muito tem sido escrito sobre qual será o valor de GTA VI, especialmente em um momento em que muitas desenvolvedoras optaram por aumentar os preços de seus jogos.

De um lado, há quem acredite que GTA VI poderá se tornar o jogo mais caro já produzido; de outro, alguns apostam que o título custará cerca de 100 dólares e que isso poderá até incentivar outras empresas da indústria a reajustarem os preços de seus próprios lançamentos.

Por enquanto, tudo ainda está no campo das especulações. Mesmo assim, o CEO da Take-Two — empresa responsável por GTA VI —, Strauss Zelnick, respondeu a perguntas sobre o preço do jogo durante a mais recente apresentação de resultados financeiros da companhia.

Naturalmente, Zelnick não revelou quanto custará uma cópia de GTA VI, afirmando apenas que o objetivo da Take-Two é “entregar mais valor do que o que é cobrado”, segundo a revista Variety. Ele acrescentou ainda que o preço de GTA VI “será definido pela Rockstar Games no momento certo”, o que significa que será preciso esperar um pouco mais para ter novidades sobre o assunto.

Vale lembrar que GTA V foi lançado originalmente em setembro de 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360. Mesmo após mais de uma década, o sucesso de crítica e público, aliado a um dos modos online mais populares da indústria, mantém o jogo ativo até hoje. Por isso, é fácil entender o alto nível de expectativa em torno do lançamento de GTA VI.

