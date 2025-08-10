'Lua do Esturjão' tomou conta dos céus e as imagens são impressionantes

© Gary Hershorn/Getty Images

Este foi um daqueles fins de semana em que valeu a pena olhar para o céu e observar a Lua, já que o satélite natural estava na fase de Lua Cheia que, em agosto, também é conhecida como “Lua do Esturjão”.

Segundo o site Space.com, o nome “Lua do Esturjão” vem das tribos indígenas da América do Norte, como referência ao melhor período para pescar essa espécie de peixe em algumas regiões do nordeste dos Estados Unidos.

Para o observador de hoje, essa Lua pareceu um pouco maior que o normal e, de acordo com dados da NASA, o satélite natural estava a cerca de 379 mil quilômetros da Terra no auge da Lua Cheia — menos que a média de 384 mil quilômetros.

Como a Lua Cheia acontece quando ela está no ponto oposto ao Sol na órbita da Terra, a iluminação extra e a menor distância contribuíram para um espetáculo visual digno de observação, em várias partes do mundo.

Nas últimas noites, fotógrafos em diversos lugares registraram essa “Lua do Esturjão”. Na galeria de fotos acima, é possível ver imagens da Lua ao lado de alguns dos monumentos mais icônicos, como a Estátua da Liberdade, em Nova York, e a Torre Eiffel, em Paris. Há também registros da Itália, Grécia, Turquia e Alemanha.



Uma chuva de meteoros vem aí...

As oportunidades para admirar o céu noturno não param por aqui. Nos próximos dias, haverá outro bom motivo para olhar para cima: na noite de 12 para 13 de agosto será possível observar o pico da chuva de meteoros Perseidas.

As Perseidas são um fenômeno anual causado pela passagem do cometa 109P/Swift-Tuttle e estão entre os eventos astronômicos mais populares do ano pela intensidade. Embora aconteçam entre 17 de julho e 24 de agosto, o pico de atividade ocorre justamente entre os dias 12 e 13 de agosto.

De acordo com a American Meteor Society, este ano as Perseidas podem proporcionar a visualização de 25 a 100 meteoros por hora, com alta probabilidade de ver bolas de fogo — meteoros que explodem ao entrar na atmosfera da Terra e deixam um rastro luminoso.

Apesar de ser possível observar a chuva durante cerca de um mês, o pico será a melhor oportunidade para admirar o fenômeno a olho nu. Por isso, aproveite as noites quentes deste verão, afaste-se das grandes cidades e procure um local com o céu o mais limpo possível (e torça para que o clima colabore).

