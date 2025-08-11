Madrugada de 12 para 13 de agosto terá pico da chuva de meteoros; entenda

© Shutterstock

A chuva de meteoros Perseidas, um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano, terá seu pico de atividade na madrugada de terça, 12, para quarta-feira, 13. O fenômeno é provocado pela passagem do cometa 109P/Swift-Tuttle e, em condições ideais, pode gerar entre 25 e 100 meteoros por hora.

Embora seja mais visível no hemisfério norte, as Perseidas também poderão ser observadas no Brasil, com maior intensidade nas regiões Norte e Nordeste, onde o radiante, ponto de origem aparente dos meteoros na constelação de Perseu, fica mais alto no horizonte. No Sul e no Sudeste, a observação será mais difícil devido à baixa elevação da constelação e à presença da Lua quase cheia, que reduz o contraste no céu.

Para aumentar as chances de visualização, especialistas recomendam buscar locais afastados da poluição luminosa e com boa visibilidade para o horizonte norte. Utilizar obstáculos naturais ou construções para bloquear a luz da Lua também pode ajudar.

As Perseidas começaram em 17 de julho e seguem ativas até 24 de agosto. O pico previsto para esta semana deve concentrar a maior parte dos meteoros visíveis a olho nu.