Elon Musk acusa Apple de favorecer ChatGPT e ameaça ação judicial

O bilionário Elon Musk fez uma série de publicações na madrugada desta terça-feira (12) no X, acusando a Apple de prejudicar o aplicativo Grok, seu chatbot de inteligência artificial criado pela xAI, no ranking de popularidade da App Store. Musk afirmou que a empresa estaria favorecendo o ChatGPT, da rival OpenAI, e chegou a ameaçar processar a gigante de tecnologia.

Na primeira postagem, Musk questionou por que nem o X nem o Grok aparecem na lista de aplicativos essenciais da Apple, alegando que a rede social é o app de notícias mais baixado do mundo e que o Grok ocupa a quinta posição no ranking geral. “Estão brincando de política? O que está acontecendo? Mentes curiosas querem saber”, escreveu.

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

Pouco depois, Musk publicou uma nova mensagem, dessa vez com tom mais incisivo. “A Apple está agindo de forma a tornar impossível para qualquer empresa de inteligência artificial, que não seja a OpenAI, alcançar o primeiro lugar na App Store, o que é uma clara violação das regras de concorrência. A xAI tomará medidas legais imediatas”, declarou.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, respondeu diretamente a Musk, destacando a ironia das acusações e compartilhando um artigo do site Platformer que acusa o dono do X de manipular o algoritmo da rede social para dar destaque às próprias publicações e prejudicar concorrentes.

Lots has been said about this, here is one thing: https://t.co/5selyH3Obv — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Uma 'guerra' de Inteligência(s) Artificiai(s)

As críticas de Musk surgem em um momento de disputa direta entre as duas empresas. Na última semana, a OpenAI lançou oficialmente o GPT-5 para todos os usuários do ChatGPT, enquanto a xAI liberou gratuitamente o Grok 4, apresentado em julho. No dia seguinte ao anúncio do GPT-5, Musk afirmou no X que a próxima versão do seu chatbot, o Grok 5, será lançada até o fim do ano e prometeu que será “devastadoramente boa”.