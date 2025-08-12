Notícias ao Minuto
Procurar

Elon Musk acusa Apple de favorecer ChatGPT e ameaça ação judicial

Bilionário afirma que a Apple prejudica o Grok, chatbot da xAI, no ranking da App Store. Sam Altman rebate e cita acusações de que Musk manipula o X para beneficiar suas empresas e prejudicar concorrentes. Disputa ocorre em meio a lançamentos de IA

Elon Musk acusa Apple de favorecer ChatGPT e ameaça ação judicial

© Getty Images

Notícias ao Minuto
12/08/2025 05:40 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Elon Musk

O bilionário Elon Musk fez uma série de publicações na madrugada desta terça-feira (12) no X, acusando a Apple de prejudicar o aplicativo Grok, seu chatbot de inteligência artificial criado pela xAI, no ranking de popularidade da App Store. Musk afirmou que a empresa estaria favorecendo o ChatGPT, da rival OpenAI, e chegou a ameaçar processar a gigante de tecnologia.

 

Na primeira postagem, Musk questionou por que nem o X nem o Grok aparecem na lista de aplicativos essenciais da Apple, alegando que a rede social é o app de notícias mais baixado do mundo e que o Grok ocupa a quinta posição no ranking geral. “Estão brincando de política? O que está acontecendo? Mentes curiosas querem saber”, escreveu.

Pouco depois, Musk publicou uma nova mensagem, dessa vez com tom mais incisivo. “A Apple está agindo de forma a tornar impossível para qualquer empresa de inteligência artificial, que não seja a OpenAI, alcançar o primeiro lugar na App Store, o que é uma clara violação das regras de concorrência. A xAI tomará medidas legais imediatas”, declarou.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, respondeu diretamente a Musk, destacando a ironia das acusações e compartilhando um artigo do site Platformer que acusa o dono do X de manipular o algoritmo da rede social para dar destaque às próprias publicações e prejudicar concorrentes.

Uma 'guerra' de Inteligência(s) Artificiai(s)

As críticas de Musk surgem em um momento de disputa direta entre as duas empresas. Na última semana, a OpenAI lançou oficialmente o GPT-5 para todos os usuários do ChatGPT, enquanto a xAI liberou gratuitamente o Grok 4, apresentado em julho. No dia seguinte ao anúncio do GPT-5, Musk afirmou no X que a próxima versão do seu chatbot, o Grok 5, será lançada até o fim do ano e prometeu que será “devastadoramente boa”.

Uber lança verificação para usuário; veja como fazer

Uber lança verificação para usuário; veja como fazer

Os dados informados pelos usuários no cadastro do app, como nome e telefone, serão cruzados com bases de terceiros. As contas aprovadas receberão um selo no perfil, que poderá ser visto ao lado do nome do usuário.

Folhapress | 05:10 - 12/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você