IA da rede social de Trump contradiz o próprio presidente dos EUA

A chegada do Grok à rede social X estimulou outras plataformas digitais a integrarem bots de conversação para interagir com usuários, e nem a Truth Social rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ficou de fora da tendência.

Segundo o Washington Post, o bot de conversação Truth Search AI tem contrariado algumas declarações do próprio Trump. A ferramenta afirmou que tarifas são um imposto para a população norte-americana, que as eleições de 2020 não foram fraudadas e que investimentos de Trump em criptomoedas podem representar um potencial conflito de interesse. O bot também classificou o episódio de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio, como uma insurreição violenta motivada por “alegações infundadas de fraude eleitoral”.

“O próprio sistema de inteligência artificial deles é progressista demais para eles”, disse David Karpf, professor da Universidade George Washington, destacando que as tentativas da administração Trump de reescrever a narrativa e moldar percepções sobre o passado não têm obtido sucesso. Para ele, é possível tentar alterar a “verdade” atual, mas não apagar declarações antigas que permanecem registradas.

O Truth Search AI foi lançado na semana passada, ainda em versão beta e em fase de testes. O Washington Post apurou que a ferramenta cita veículos de mídia conservadores, como Fox News e Newsmax, mas não revela as fontes exatas usadas para formular suas respostas.