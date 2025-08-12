Brasileiros enviam 140 milhões de mensagens por dia ao ChatGPT, diz OpenAI

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O Brasil está entre os três países que mais usam o ChatGPT no mundo, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas por dia à ferramenta de inteligência artificial generativa lançada em 2022.

O primeiro estudo da OpenAI sobre o perfil do usuário brasileiro, divulgado nesta terça-feira (12), também mostra que desse número (cerca de 5,6% do total diário no mundo) 20% são comandos sobre comunicação escrita, 15% para aprendizado e 6% para programação.

A empresa não divulgou o número exato de usuários brasileiros da plataforma, hoje acessada por 700 milhões no mundo todo -taxa de adoção maior do que da internet ou de computadores pessoais.

Intitulado "Desbloqueando Oportunidades Econômicas para o Brasil", o relatório afirma que a adoção do ChatGPT é responsável por uma revolução na produtividade do país, citando como exemplos o uso por estudantes, empreendedores e pequenas e médias empresas.

"A IA representa uma oportunidade para o Brasil manter o crescimento a longo prazo, acelerar sua transição para uma economia digital e alcançar a inclusão social e econômica plena", afirma. A empresa, contudo, não divulgou dados que comprovem o aumento da produtividade na economia.

Entre os principais temas, a OpenAI afirma que o uso para escrita e comunicação permite que profissionais redijam emails, textos de marketing e documentos em minutos em vez de horas. No Brasil, de acordo com o relatório, há um uso mais frequente dessa funcionalidade do que no resto do mundo.

Além dos três usos principais do ChatGPT no país, aparecem também na sequência ideação criativa (5%) e tradução (2%).

O estudo da OpenAI cita também um relatório da Microsoft, um de seus principais financiadores, que mostrou que 75% das micro, pequenas e médias empresas brasileiras afirmaram estar otimistas em relação ao impacto da inteligência artificial.

O Brasil também está entre os cinco países com maior uso da API (interface de programação) do ChatGPT para a criação de programas personalizados.

O relatório cita, por exemplo, a varejista Bemol, segunda maior usuária corporativa da OpenAI no país, e a empresa agrícola Solinftec, que conseguiu obter aumentos na produtividade por hectare usando tecnologia da empresa.

Ainda há, no entanto, uma barreira geracional. 60% dos usuários no país têm até 34 anos, com 27% tendo entre 18 e 24 anos e 33% entre 25 e 34 anos. São Paulo é o estado com maior proporção de usuários, enquanto Tocantins foi o que mais cresceu nos últimos 90 dias. Os dados absolutos não foram divulgados.

"O uso do ChatGPT pelos brasileiros já é amplo e impactante, mesmo nesta fase inicial. As evidências iniciais sugerem que a IA está complementando os trabalhadores em muitos casos, atuando como um multiplicador de força para o capital humano e acelerando a inovação. O desafio agora é escalar esses ganhos de forma equitativa e garantir que os benefícios cheguem a todos, não apenas aos que adotaram a tecnologia mais cedo", afirma a empresa, hoje avaliada em US$ 300 bilhões (R$ 1,6 trilhão).