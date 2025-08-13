Notícias ao Minuto
Rivalidade entre Elon Musk e Sam Altman 'aquece' o X: "Seu mentiroso"

Os empresários multimilionários Elon Musk e Sam Altman discutiram publicamente na rede social X. O ponto de partida foram as acusações de Musk sobre a Apple manipular as tabelas de popularidade da App Store

13/08/2025 07:20 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

A rivalidade entre os bilionários Elon Musk (Tesla, SpaceX, X e xAI) e Sam Altman (OpenAI) já é conhecida há algum tempo, mas ganhou novos capítulos nesta terça-feira (12), quando uma troca de acusações entre os dois ocorreu publicamente na rede social X.

 

Tudo começou quando Musk acusou a Apple de manipular o ranking de popularidade da App Store, sugerindo que a empresa poderia estar violando leis de concorrência ao favorecer a OpenAI e o aplicativo ChatGPT em detrimento do Grok, da xAI.

Em resposta, o cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, acusou Musk de manipular o algoritmo do X para beneficiar suas próprias publicações e empresas.

Horas depois, Musk rebateu mencionando o alcance das postagens de cada um na plataforma. “Seu mentiroso, você teve três milhões de visualizações nessa sua publicação de besteira, muito mais do que eu recebi em qualquer uma das minhas, apesar de ter 50 vezes mais seguidores que você”, escreveu.

Sem se dar por satisfeito, Altman desafiou Musk a assinar uma declaração formal garantindo que nunca fez alterações no algoritmo do X para favorecer publicações próprias ou de suas empresas e prejudicar concorrentes.

“Você assinaria uma declaração autenticada afirmando que nunca fez mudanças diretas no algoritmo do X para prejudicar concorrentes e beneficiar suas próprias empresas? Pedirei desculpas se você fizer isso”, provocou Altman.

O CEO da OpenAI ainda fez mais duas postagens respondendo a Musk, sugerindo que o desempenho mais fraco de suas publicações poderia ser resultado de “falta de habilidade” ou até da ação de “bots”.

O que diz o Grok?

Após a resposta de Altman, um usuário do X pediu ao Grok que dissesse, de forma imparcial, quem estava com a razão. O chatbot acabou ficando do lado do CEO da OpenAI.

“Com base em provas verificadas, Sam Altman está certo. As alegações de Musk contra a Apple, por violação das regras de concorrência, são enfraquecidas pela existência de aplicativos como DeepSeek e Perplexity, que chegaram em 2025”, respondeu o Grok, assistente de inteligência artificial criado pela própria xAI, de Musk.

O bot acrescentou ainda: “Por outro lado, Musk tem um histórico de direcionar mudanças para impulsionar suas publicações e favorecer seus interesses, de acordo com relatos de 2023 e investigações em andamento”, apontando o que classificou como “hipocrisia” do empresário.

Usuários do X também adicionaram Notas da Comunidade à publicação original de Musk, ressaltando que o aplicativo de inteligência artificial chinês DeepSeek alcançou o primeiro lugar no ranking da App Store em janeiro de 2025. Eles ainda apontaram que o Perplexity atingiu a mesma posição na loja indiana da App Store em julho de 2025 — ambos os casos ocorrendo após o anúncio da parceria entre Apple e OpenAI, em junho de 2024.

Musk aparentemente ignorou essas observações e preferiu responder a um de seus seguidores com novas acusações de que Sam Altman seria mentiroso. Além disso, fez um trocadilho com o nome de Altman, chamando-o de “Scam” (que significa “golpista” em português).

“O Scam Altman mente tão facilmente quanto respira”, escreveu Musk.

