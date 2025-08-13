3 dicas para economizar espaço no Google Fotos e evitar excluir arquivos

© Shutterstock

Nos últimos anos, as câmeras de celulares evoluíram muito, permitindo fotos e vídeos com qualidade cada vez melhor. Porém, essa melhoria também significa arquivos maiores, que ocupam mais espaço, tanto no armazenamento interno quanto na nuvem, em serviços como o Google Fotos.

Com apenas 15 GB gratuitos no Google Drive — espaço compartilhado com Gmail, Google Fotos e outros serviços — muitos usuários acabam apagando fotos e vídeos para evitar ficar sem uso das ferramentas da Google. Como o Google Fotos costuma concentrar arquivos mais pesados, pode surgir a sensação de que é preciso fotografar e filmar menos para economizar espaço.

Não é necessário parar de registrar momentos, mas é importante usar o armazenamento de forma mais consciente. Por isso, as dicas do site TechTudo ajudam a otimizar o uso do Google Fotos e prolongar o tempo antes de precisar excluir arquivos ou pagar por mais espaço.

Confira três dicas para economizar espaço no Google Fotos:

1. Desative o backup automático de capturas de tela

Toque no ícone com sua foto, no canto superior direito, e vá em Configurações do app Fotos. Acesse Backup e depois Backup de pastas do dispositivo. Escolha as pastas que terão backup na nuvem e desative a opção Screenshots. Assim, capturas de tela não serão salvas automaticamente no Google Fotos.

2. Apague fotos repetidas

No ícone com sua foto, acesse Configurações do app Fotos e depois Preferências. Vá até Exibir fotos e ative a opção Empilhar fotos semelhantes. Isso agrupará imagens parecidas, facilitando a exclusão de duplicatas que ocupam espaço desnecessário.

3. Reduza a resolução das fotos

Embora imagens em alta resolução sejam mais nítidas, muitas vezes não há diferença perceptível ao visualizá-las apenas no celular. Para economizar espaço, vá em Configurações do app Fotos, acesse Backup e, em Qualidade do backup, selecione Economia de armazenamento. Nessa configuração, fotos serão comprimidas para 16 MP, vídeos para alta definição e impressões terão qualidade suficiente para até 24 x 16 polegadas.