WhatsApp testa recurso de IA para ajudar usuários a escrever mensagens

Ferramenta Writing Help, em fase beta para Android, sugere ajustes de clareza, gramática e tom em mensagens, oferecendo opções profissionais, bem-humoradas ou empáticas. Recurso será opcional e mantém dados criptografados pela Meta

WhatsApp testa recurso de IA para ajudar usuários a escrever mensagens

14/08/2025 05:50 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

O WhatsApp está testando uma nova ferramenta de inteligência artificial para auxiliar usuários na redação de mensagens. A funcionalidade, chamada Writing Help, foi identificada pelo site WABetaInfo na versão beta mais recente do aplicativo para Android.

 

Segundo a publicação, o recurso utilizará o sistema Private Processing da Meta, que mantém os dados processados pela IA criptografados, garantindo a segurança das informações. A proposta é permitir que o usuário “refine” o texto, ajustando o tom da mensagem conforme a necessidade.

Após escrever a mensagem, a inteligência artificial apresentará três sugestões com base em cinco tons já disponíveis nas soluções da Meta. Entre eles, estão opções para melhorar a clareza e a estrutura do texto sem alterar o significado, corrigir erros gramaticais e ortográficos, adotar um estilo profissional mais formal, aplicar um tom bem-humorado ou inserir mais empatia, ideal para mensagens de apoio ou incentivo.

O usuário poderá escolher qualquer uma das sugestões e substituir o texto original. A Writing Help ainda está em fase de testes e não tem previsão oficial de lançamento, mas, diante da aposta crescente da Meta em recursos de inteligência artificial, a expectativa é de que a novidade seja liberada em breve, de forma opcional, para todos os usuários do WhatsApp.

