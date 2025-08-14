WhatsApp testa recurso de IA para ajudar usuários a escrever mensagens

© Shutterstock

O WhatsApp está testando uma nova ferramenta de inteligência artificial para auxiliar usuários na redação de mensagens. A funcionalidade, chamada Writing Help, foi identificada pelo site WABetaInfo na versão beta mais recente do aplicativo para Android.

Segundo a publicação, o recurso utilizará o sistema Private Processing da Meta, que mantém os dados processados pela IA criptografados, garantindo a segurança das informações. A proposta é permitir que o usuário “refine” o texto, ajustando o tom da mensagem conforme a necessidade.

Após escrever a mensagem, a inteligência artificial apresentará três sugestões com base em cinco tons já disponíveis nas soluções da Meta. Entre eles, estão opções para melhorar a clareza e a estrutura do texto sem alterar o significado, corrigir erros gramaticais e ortográficos, adotar um estilo profissional mais formal, aplicar um tom bem-humorado ou inserir mais empatia, ideal para mensagens de apoio ou incentivo.

O usuário poderá escolher qualquer uma das sugestões e substituir o texto original. A Writing Help ainda está em fase de testes e não tem previsão oficial de lançamento, mas, diante da aposta crescente da Meta em recursos de inteligência artificial, a expectativa é de que a novidade seja liberada em breve, de forma opcional, para todos os usuários do WhatsApp.