Apple se arrisca a ser a próxima BlackBerry, avisa analista

Quem cresceu entre 2000 e 2010 certamente que se lembra da BlackBerry, uma marca de celulares que se tornou célebre pelo teclado QWERTY e foi durante alguns anos considerada a grande empresa do mercado mobile. No entanto, a entrada em cena da Apple com o iPhone na segunda metade da década levou a que a BlackBerry ‘afundasse’ nas preferências dos usuários de smartphones.

De acordo com o analista Dan Ives, a Apple corre agora o risco de se tornar a próxima BlackBerry caso fique para trás no desenvolvimento de Inteligência Artificial.

Como conta o Business Insider, Ives lembra que a BlackBerry ficou para trás quando decidiu manter-se fiel ao seu teclado nos seus celulares e não ‘abraçar’ as telas sensíveis ao toque e, com a Apple demorando a afirmar-se na área da Inteligência Artificial, poderá ter o mesmo destino da marca que destronou no final dos anos 2000.

Numa nota enviada aos investidores, Ives disse que a Apple poderá ter o seu “momento BlackBerry” caso não comece a investir agressivamente no desenvolvimento de Inteligência Artificial. O analista chega até a traçar três estratégias diferentes que a Apple pode adotar para conseguir ‘arrepiar’ caminho em relação às concorrentes.

Nas estratégias mencionadas, Ives acredita que a Apple deve adquirir a Perplexity, apostar em talento especializado fora da própria empresa e até promover investigadores de Inteligência Artificial para cargos executivos ou, em última hipótese, apostar no Gemini da Google em detrimento da OpenAI - uma empresa que considera uma parceira pouco viável a longo-prazo.