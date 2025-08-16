Rússia restringe chamadas no WhatsApp e Telegram por “segurança nacional”

© Shutterstock

O aplicativo de mensagens WhatsApp começou a ter funções restringidas na Rússia, segundo comunicado divulgado pelo órgão regulador da internet do país, o Roskomnadzor, nesta semana.

De acordo com a agência Associated Press, a limitação atinge parcialmente as chamadas de voz no WhatsApp e também no Telegram. O regulador russo alegou que ambos os aplicativos estrangeiros “tornaram-se os principais serviços de voz usados para enganar e extorquir dinheiro, bem como envolver cidadãos russos em atividades de sabotagem e terrorismo”.

O Roskomnadzor afirmou ainda que tentou contato com as duas plataformas para discutir medidas de contenção, mas que “os donos dos serviços ignoraram os pedidos”.

Em resposta, um representante do WhatsApp declarou que o aplicativo “desafia as tentativas do governo russo de violar os direitos dos cidadãos a comunicações seguras”, e afirmou que essa seria a razão por trás da decisão de Moscou de tentar bloquear o acesso de mais de 100 milhões de usuários no país.

O WhatsApp não é o primeiro serviço da Meta a enfrentar restrições na Rússia. O Facebook e o Instagram estão oficialmente bloqueados desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

