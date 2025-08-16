Dona do Tinder aposta em vídeochamada com desconhecidos para engajar Gen Z

© <p>Getty Images</p>

(UOL/FOLHAPRESS) - Match Group (dona do Tinder) agora tem um novo aplicativo chamado Vividi. Diferente do app de namoro, a ideia deste é conectar a pessoa por meio de chamadas de vídeo aleatórias. A nova opção tenta atrair as novas gerações, que não veem muito sentido em aplicativos de encontro tradicionais.

O QUE ACONTECEU

Vividi permite conexões via chamada de vídeo com pessoas aleatórias. Disponível gratuitamente na Play Store e na App Store, o aplicativo procura "promover conexões humanas reais" com gente e de "diferentes lugares.". Desenvolvimento foi feito pela Hyperconnect, uma empresa do grupo Match - logo, quem não conhece não vai saber a conexão com o Tinder.

Basta dar play e começar a receber sugestões de novas pessoas para se conectar. Em comunicado, a companhia diz que a ideia é promover "interações autênticas" e "momentos imprevisíveis que podem render boas risadas" sem filtros ou edições para a Geração Z. Há uma priorização de conexão com pessoas com localidade parecida.

"O vídeo 1:1 surge como resposta a um comportamento cada vez mais presente: a busca por conexões mais verdadeiras. Diferente dos apps tradicionais de vídeo, o Vividi quer promover conversas ao vivo, no improviso, estimulando laços reais e a sensação de comunidade", afirma Linda Kim, CEO da Hyperconnect, em nota à imprensa.

Apesar do foco na aleatoriedade, Vividi tem um espaço para conexão entre pessoas. Numa área do app, chamada Lounge, são mostrados perfis de pessoas na região e é permitido bater papo com elas. O aplicativo é para maiores de 18 anos.

POR QUE CHAMADAS COM PESSOAS ALEATÓRIAS?

Tinder gera receita, mas grupo vê que interesse tem caído para público jovem. Em 2024, o Tinder sozinho gerou uma receita de US$ 2 bilhões, e a rede tem 47 milhões de usuários ativos mensais - ao todo, serviço tem 10 milhões de pagantes.

Público jovem busca "conexões mais autênticas e com menos pressão". Isso foi dito pelo CEO do Match Group em carta para investidores no ano passado. A companhia tem investido em opções para este público da geração Z, que, aparentemente, não se sente atraído pela forma clássica de app de relacionamento.

Encontrar pessoas de forma inesperada é a aposta do grupo para tentar atrair este público. Em comunicado sobre o Vividi, a companhia diz, citando dados internos, que 75% dos jovens brasileiros se sentem sozinhos com frequência e buscam companhia por meio de ferramentas digitais.

Seca de matches é preocupação também com público mais velho. Em reportagem no início do ano, usuários de apps de relacionamento reclamam que, mesmo pagando, não conseguiam achar bons parceiros. Essas soluções têm também um dilema: por que facilitar a busca de parceiros, se parte do modelo de negócio é baseado em prender a atenção das pessoas?