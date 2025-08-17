WhatsApp libera recurso para agendar videochamadas diretamente no app

O WhatsApp anunciou nesta semana o lançamento de um novo recurso que promete ser bastante útil para quem utiliza o aplicativo em chamadas de trabalho ou até mesmo para organizar conversas com familiares.
A novidade permite agendar videochamadas diretamente pelo WhatsApp, com a opção de convidar contatos com antecedência.
Para quem já tem a função disponível, basta acessar a aba Chamadas, tocar no botão “+” no canto inferior direito e selecionar Agendar chamada. É possível escolher dia e horário e, em seguida, enviar o convite aos contatos, que podem adicionar o compromisso ao calendário.
No momento marcado, os convidados receberão uma notificação lembrando que está na hora de entrar na videochamada.
Vale destacar que a atualização está sendo liberada de forma gradual. Portanto, se a opção ainda não aparece no seu aplicativo, ela deve chegar nos próximos dias.