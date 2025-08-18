Discos solares podem voar em Marte com técnica inédita de levitação

© B.C. Schafer / Nature 2025

Um estudo publicado na revista Nature apresentou minúsculos objetos voadores, semelhantes a discos, capazes de se sustentar no ar apenas com energia solar, explorando um fenômeno chamado fotoforese.

Segundo o ScienceNews, a fotoforese ocorre quando a luz aquece um objeto e cria fluxo de gás ao redor dele, especialmente em condições de baixa pressão. O trabalho foi conduzido pelo físico Benjamin Schafer e sua equipe, que defendem o uso dessa tecnologia em futuras missões de exploração planetária, como em Marte.

Em laboratório, os pesquisadores conseguiram fazer os protótipos levitarem em condições simuladas de baixa pressão. Cada disco é formado por duas pequenas placas: a superior, transparente, e a inferior, que absorve a luz solar. A diferença de temperatura gera movimento ascendente do gás, criando força suficiente para suspender objetos com menos de um miligrama.

Embora os testes sejam promissores, os dispositivos ainda estão em fase inicial e levará tempo até que possam ser usados em missões reais no chamado "Planeta Vermelho".

O precedente do helicóptero Ingenuity

A ideia de explorar Marte com aeronaves não é nova. Em 2021, a NASA levou ao planeta o helicóptero Ingenuity, que realizou seu primeiro voo em abril daquele ano. Inicialmente planejado para apenas cinco missões, superou as expectativas e completou 72 voos, cada vez mais desafiadores.

No entanto, em 18 de janeiro de 2024, durante o 72º voo, uma das pás da hélice quebrou na aterrissagem, encerrando suas atividades. Mesmo assim, o Ingenuity foi considerado um sucesso histórico, apoiando o rover Perseverance como "batedor", mapeando terrenos e ajudando a definir rotas mais seguras.

Diante do legado do Ingenuity e do potencial da atmosfera marciana, que favorece experimentos desse tipo, a pesquisa de Schafer reforça a aposta em novas tecnologias de aeronaves para expandir a exploração de Marte.