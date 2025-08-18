Aplicativo do ChatGPT já rendeu mais de R$ 10 bilhões à OpenAI

© ShutterStock

A OpenAI lançou o aplicativo do ChatGPT para celulares Android e iOS em maio de 2023 e, segundo uma nova análise da plataforma Appfigures, a ferramenta já gerou mais de 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões) para a empresa de inteligência artificial.

De acordo com os dados divulgados, apenas em 2025 o app oficial do ChatGPT já movimentou mais de 1,35 bilhão de dólares (R$ 7,29 bilhões) um crescimento de 673% em comparação ao período entre janeiro e julho de 2024. Atualmente, o aplicativo gera em média 193 milhões de dólares por mês (R$ 1,04 bilhão), muito acima dos 25 milhões de dólares (R$ 135 milhões) registrados no ano anterior.

Em relação aos concorrentes, a receita acumulada do ChatGPT é 30 vezes maior que a soma dos rivais Claude (Anthropic), Grok (xAI) e Copilot (Microsoft). A média mensal do ChatGPT também é 53 vezes superior à do Grok, que registra 25,6 milhões de dólares (R$ 138 milhões).

No quesito downloads, a Appfigures aponta que, em 2025, o ChatGPT já foi baixado 318 milhões de vezes, número 2,8 vezes maior que no mesmo período de 2024. A Índia lidera a lista, com 13,7% dos downloads, seguida pelos Estados Unidos, com 10,3%.