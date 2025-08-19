Notícias ao Minuto
Procurar

Nintendo fará apresentação especial de Kirby Air Riders

A Nintendo transmitirá nesta terça-feira (19) uma apresentação de 45 minutos dedicada a Kirby Air Riders, comandada por Masahiro Sakurai. O evento coincide com a abertura da Gamescom e deve revelar novidades do jogo exclusivo para o Switch 2

Nintendo fará apresentação especial de Kirby Air Riders

© Nintendo

Notícias ao Minuto
19/08/2025 05:40 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Switch 2

A Nintendo agendou uma apresentação especial para revelar mais detalhes de ‘Kirby Air Riders’, um dos jogos anunciados junto com o novo console Switch 2. A transmissão, focada exclusivamente no título, acontecerá nesta terça-feira, dia 19.

 

O evento é particularmente notável por ser liderado pelo renomado desenvolvedor Masahiro Sakurai, a mesma mente criativa por trás da franquia ‘Super Smash. Bros’. Curiosamente, a Nintendo Direct coincidirá com o início da Gamescom, evento de games que ocorre na Alemanha e tem sua abertura com a conferência Opening Night.

 Detalhes da apresentação e do jogo

A apresentação #KirbyAirRiders Direct, que terá aproximadamente 45 minutos de duração, será comandada pelo próprio Sakurai e começa às 10h (horário de Brasília) desta terça-feira. A informação foi divulgada pela própria Nintendo em suas redes sociais.

Até o momento, poucos detalhes do game são conhecidos. Sabe-se que 'Kirby Air Riders' é um jogo de corrida exclusivo para o Switch 2 e serve como uma sequência direta de ‘Kirby Air Ride’, lançado em 2003 para o GameCube.

Nintendo aumenta preços nos EUA após tarifas de Trump

Nintendo aumenta preços nos EUA após tarifas de Trump

Por enquanto só o Switch original e acessórios foram afetados pela decisão, mas com base em declarações anteriores da Nintendo é possível que o novo Switch 2 também venha ser impactado

Notícias ao Minuto | 07:15 - 04/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você