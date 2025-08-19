Notícias ao Minuto
Procurar

Como ativar o tema escuro no YouTube e reduzir o cansaço visual à noite

Assistir a vídeos no YouTube antes de dormir pode atrapalhar o descanso por causa do brilho da tela. Alterar para o modo escuro não elimina o problema, mas melhora a experiência e protege os olhos

Como ativar o tema escuro no YouTube e reduzir o cansaço visual à noite

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
19/08/2025 07:20 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Youtube

Quando se fala em usar o celular à noite, é comum destacar o brilho da tela como um dos fatores que atrapalham o sono. Uma forma simples de reduzir esse impacto é mudar a tonalidade do fundo do celular, algo que também pode ser feito no YouTube.

 

Se você costuma assistir a vídeos na plataforma antes de dormir, o fundo branco pode ser ainda mais incômodo. Nesse caso, vale a pena alterar para um tom escuro.

Embora não elimine totalmente os efeitos da luz no descanso, ativar o tema escuro melhora bastante a experiência de uso e ajuda a evitar o cansaço excessivo dos olhos.

Confira como ativar o modo escuro no Android e no iPhone:

Passo a passo para ativar o tema escuro no YouTube:

  • Abra o aplicativo do YouTube.
  • ´Toque no ícone "Você" com sua foto, no canto inferior direito.
  • Vá até o ícone de Configurações (roda dentada) no canto superior direito.
  • Entre em Geral.
  • Toque em Aparência.
  • Selecione Tema escuro.
     
Pais repensam exposição de filhos nas redes após repercussão de denúncia do youtuber Felca

Pais repensam exposição de filhos nas redes após repercussão de denúncia do youtuber Felca

Segundo os especialistas, fotos e vídeos da rotina da criança podem ser utilizados com um olhar de abuso por desconhecidos, com repercussões no desenvolvimento infantil

Folhapress | 11:00 - 17/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você