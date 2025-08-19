Como ativar o tema escuro no YouTube e reduzir o cansaço visual à noite

© Shutterstock

19/08/2025 07:20 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Quando se fala em usar o celular à noite, é comum destacar o brilho da tela como um dos fatores que atrapalham o sono. Uma forma simples de reduzir esse impacto é mudar a tonalidade do fundo do celular, algo que também pode ser feito no YouTube.

Se você costuma assistir a vídeos na plataforma antes de dormir, o fundo branco pode ser ainda mais incômodo. Nesse caso, vale a pena alterar para um tom escuro.

Embora não elimine totalmente os efeitos da luz no descanso, ativar o tema escuro melhora bastante a experiência de uso e ajuda a evitar o cansaço excessivo dos olhos.

Confira como ativar o modo escuro no Android e no iPhone:

Passo a passo para ativar o tema escuro no YouTube:

Abra o aplicativo do YouTube.

´Toque no ícone "Você" com sua foto, no canto inferior direito.

Vá até o ícone de Configurações (roda dentada) no canto superior direito.

Entre em Geral.

Toque em Aparência.

Selecione Tema escuro.

