Google Tradutor deve ganhar modo de aprendizado e traduções com IA Gemini

A nova versão do Google Tradutor indica recursos que vão além da simples tradução, incluindo prática gamificada de idiomas e dois modos distintos de tradução. As novidades podem estrear oficialmente com o lançamento do Android 17 no próximo ano.

© Shutterstock

19/08/2025 08:24 ‧ há 33 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Google

O Google Tradutor é um dos serviços mais populares para quem precisa traduzir textos e, ao que tudo indica, a gigante de tecnologia está preparando novidades que ajudarão os usuários a aprender novos idiomas.

 

Segundo o site Android Police, a versão mais recente do aplicativo traz mudanças na interface que sugerem um novo modo de prática e “gamificação” do aprendizado de línguas — semelhante ao que acontece no Duolingo, uma das plataformas mais conhecidas nesse segmento.

Além disso, o Google Tradutor deve ganhar em breve dois novos modos de tradução: Rápido e Avançado. O primeiro seguirá o modelo atual, exibindo diretamente a tradução do texto. Já o Avançado usará o modelo de Inteligência Artificial Gemini para oferecer mais contexto em torno de um texto ou conversa.

Ainda não há data definida para a chegada desses recursos, mas é possível que sejam lançados junto com o Android 17, previsto para o próximo ano.

