SpaceX fará novo lançamento do Starship no próximo fim de semana

Há algum tempo os seguidores da SpaceX aguardam por um novo lançamento do Starship, foguete da empresa aeroespacial de Elon Musk. De acordo com a publicação mais recente na página oficial da companhia na rede social X, o próximo voo de teste pode acontecer já no fim de semana.

“O décimo voo de teste do Starship está sendo preparado para domingo, 24 de agosto”, diz a publicação. O lançamento está previsto para às 19h30 na base da SpaceX, no Texas (EUA), o que significa que em Lisboa será 1h30 da madrugada de segunda-feira, 25.

Vale lembrar que o último voo de teste do Starship ocorreu no fim de maio e terminou com a desintegração do foguete. Já em junho, durante um teste preparatório para este décimo voo, o foguete sofreu “uma grave anomalia” e explodiu ainda na plataforma. Na ocasião, Elon Musk afirmou que “foi só um arranhão”.

Musk havia projetado inicialmente que o décimo voo de teste aconteceria no início de agosto, mas o lançamento acabou adiado para aguardar a aprovação das autoridades reguladoras dos Estados Unidos.