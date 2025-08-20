Inteligência artificial turbina mercado de engajamento falso nas redes sociais no Brasil

© Shutterstock

FOLHAPRESS) - A venda de comentários, curtidas e seguidores para turbinar publicações em redes sociais se sofisticou com empresas que oferecem conteúdo "sob medida", redigido por inteligência artificial. A promessa é melhorar o alcance de posts no Instagram e no TikTok, gerando a aparência de engajamento feito por usuários reais.

Se antes as pessoas eram contratadas como "bots humanos" nas chamadas fazendas de cliques, agora a automação domina o mercado e a inteligência artificial substitui os comentadores, que costumavam ganhar menos de um centavo por publicação.

Procurado, o Instagram afirma que serviços de engajamento falso violam os termos de uso da plataforma e podem causar suspensão ou remoção de contas. Já o TikTok diz que, se forem descobertas contas ou conteúdo com métricas excessivas de forma inautêntica, os seguidores ou as curtidas falsas são removidos.

"Trabalho com inteligência artificial, desenvolvi uma plataforma que já faz isso automaticamente, não uso pessoas para comentar", diz a assessora digital Luana Atzei, 41, que usa uma página do Instagram com seu próprio nome para divulgar os serviços. "O cliente pode pedir o que ele quiser que os comentários escrevam. Também pode decidir quantos comentários femininos ou masculinos e o recorte por região do perfil", afirma.

Os preços variam de acordo com o pacote. A vendedora cobra R$ 50 por 50 comentários e R$ 80 por cem. Já a plataforma Fama Express anuncia seguidores, curtidas e visualizações com valores que começam em R$ 2,99. Na Popularos, 20 comentários no TikTok são vendidos a R$ 2,95. Também há opções de pagamento no Pix e cartão de crédito, como em um ecommerce tradicional.

Luana também oferece cursos para quem deseja aprender a revender o serviço. "Eu cobro R$ 500. São cinco aulas, mas a se a pessoa tiver dificuldade em aprender, faço dez aulas e ofereço todo o suporte vitalício. Ensino a pessoa a manipular a plataforma de inteligência artificial que desenvolvi, com um programador, e ele mesmo automatiza tudo, eu não preciso fazer nada", explica.

Para receber os serviços, o perfil precisa estar em modo público. O cliente pode enviar os textos dos comentários desejados ou deixar que a inteligência artificial gere frases "espontâneas", a partir do conteúdo da publicação. O prazo de entrega prometido é de até uma hora.

A Fama Express afirma que os perfis usados são uma mistura de contas reais e robôs. Em seus termos de serviço, a empresa diz atuar apenas como "intermediadora", sem garantir que todos os perfis sejam autênticos.

Uma das estratégias da empresa é oferecer reposição gratuita: se seguidores comprados deixarem de seguir, o sistema repõe automaticamente durante 30 dias.

QUAIS PROBLEMAS A PRÁTICA PODE TRAZER?

Os vendedores dizem que o cliente está seguro. "Comprar seguidores, curtidas, comentários não dá nenhum problema, porque esse tipo de sistema é usado por todo mundo. A única coisa que dá banimento no Instagram é quebrar as diretrizes de comunidade", afirma Luana.

Procurado, o Instagram afirmou que "é importante que as interações na plataforma sejam genuínas" e que serviços de engajamento falso "violam os termos de uso". Segundo a empresa, a Meta "investe em recursos significativos para combater esse tipo de abuso" e pode suspender ou remover contas envolvidas.

O TikTok informou que "o engajamento autêntico é importante para a integridade da plataforma" e que não permite a comercialização de serviços que aumentem artificialmente métricas. A empresa afirma remover curtidas e seguidores falsos e tornar inelegível ao feed "Para você" conteúdos que tentem enganar o sistema de recomendação.

Entre janeiro e março de 2025, o TikTok diz ter removido mais de 4 bilhões de curtidas falsas e cerca de 199 milhões de seguidores artificiais em todo o mundo. A moderação, segundo a empresa, combina tecnologia e dezenas de milhares de profissionais.

Especialistas afirmam que a prática pode até prejudicar o engajamento. "As plataformas e seus algoritmos são projetados para detectar interações autênticas e mostrar conteúdo relevante para pessoas realmente engajadas.

Quando interações falsas ou artificiais são usadas, a distribuição de conteúdo é menos eficiente, alcançando pessoas desinteressadas, o que, em última análise, reduz o alcance e o engajamento real", afirma Fabiana Ramirez Cuenca, pesquisadora de segurança informática da Eset América Latina, empresa de cibersegurança.

COMO IDENTIFICAR COMENTÁRIOS FALSOS?

Fabiana explica que às vezes é difícil de identificar os comentários gerados por inteligência artificial em comparação com os produzidos por bots comuns. "A IA consegue imitar melhor a linguagem cotidiana humana, incluindo gramática, fluidez e até possíveis erros", diz.

Alguns sinais, porém, que podem levantar suspeitas são, segundo a pesquisadora:

- Mensagens muito genéricas, que poderiam ser usadas em qualquer vídeo

- Respostas que não interagem de fato com o conteúdo ou com os outros usuários Interações que pareçam muito padronizadas ou forçadas

- Expressões pouco naturais para o contexto

- Repetição de mensagens semelhantes em diferentes perfis

- Falta de consistência do perfil que comenta

- Sem histórico