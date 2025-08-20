Notícias ao Minuto
Galaxy S26 Ultra terá tela com tecnologia à prova de curiosos

A tela contará com a tecnologia Flex Magic Pixel desenvolvida pela Samsung Display e que faz com que os pixéis sejam ajustados automaticamente para impedir o visionamento de determinados ângulos. O Galaxy S26 Ultra deverá ser o primeiro celular da Samsung a contar com este tipo de tela OLED.

Rafael Damas
20/08/2025 06:10 ‧ há 3 horas por Rafael Damas

Tech

Samsung

A Samsung deverá implementar no seu próximo top de linha Galaxy S26 Ultra uma nova tecnologia OLED que impedirá que pessoas nas proximidades do usuário consigam ver o que está sendo exibido na tela do celular.

 

De acordo com o site SamMobile, esta tecnologia de tela é conhecida como Flex Magic Pixel e, apesar de ter sido desenvolvida pela Samsung Display, não deverá funcionar de uma forma muito diferente do que outros acessórios com o mesmo objetivo já presentes no mercado.

Na prática, este Flex Magic Pixel faz com que o celular consiga ajustar pixéis da tela para que impeça o visionamento de determinados ângulos. Por exemplo, se o usuário estiver no trem usando o Galaxy S26 Ultra com alguém no banco do lado, esta pessoa não conseguirá ver o que estará vendo se a tela estiver voltada apenas para quem está usando.

O Flex Magic Pixel foi mostrado pela primeira vez no evento Mobile World Congress este ano e, ao que parece, estará agora sendo produzido em massa com o objetivo de ser integrado no Galaxy S26 Ultra - com lançamento previsto para janeiro de 2026. No entanto, este deverá ser o único modelo da próxima geração de celulares da Samsung a contar com este tipo de tela OLED.

Da mesma forma, acredita-se que os próximos modelos do Galaxy Z Fold e do Galaxy Z Flip também contarão com esta nova tela. No entanto, nada se sabe ainda sobre esta possibilidade.

