Instagram ganha Reels favoritos, função de repost e novo mapa interativo

O Instagram fez em julho algumas alterações no aplicativo e, entre elas, está a criação de uma nova aba na área dedicada aos vídeos Reels. Essa aba mostra os vídeos curtidos pelos seus contatos, incluindo aqueles em que deixaram um “like”.

Se você não quiser que outras pessoas vejam os vídeos que curtiu, é possível ajustar as configurações do Instagram.

Veja como:

Abra o aplicativo do Instagram.

Toque no ícone com a sua foto, no canto inferior direito.

Vá até o canto superior direito e toque no ícone com três linhas horizontais.

Em “Quem pode ver seu conteúdo”, entre na seção “Atividade” em “Amigos”.

Escolha entre as opções “Seguidores que você também segue” ou “Ninguém”.

Selecionando “Ninguém”, seus likes e comentários não aparecerão na aba “Amigos” dos Reels.

Novidades do Instagram

Além da aba que mostra os vídeos curtidos pelos amigos, o Instagram também trouxe outras novidades na atualização mais recente.

Uma delas é o Repost, recurso semelhante ao antigo Retweet do Twitter (atual X), que permite compartilhar publicações de outras pessoas para que sejam exibidas aos seus seguidores. O recurso funciona tanto para Reels quanto para posts do feed e sempre credita a página original.

As publicações repostadas podem aparecer até para pessoas que não seguem a conta original, ampliando o alcance dos conteúdos. O botão de repost já está disponível logo abaixo das postagens, ao lado dos ícones de comentário e de compartilhamento por mensagem direta. Além disso, o perfil do usuário ganha uma nova aba exclusiva para reunir todas as publicações repostadas.

Instagram Map e privacidade

Outra novidade anunciada foi o Instagram Map, inspirado no recurso do Snapchat, que permite compartilhar a última localização ativa sempre que o app é aberto.

Segundo a plataforma, essa função pode ser desativada a qualquer momento, e o usuário controla quem pode visualizar sua localização. Criadores de conteúdo e usuários podem usar o recurso para destacar seus locais favoritos.

Quando ativado, o Instagram Map mostra Stories, publicações e Reels compartilhados na região em questão. O recurso aparece no topo das mensagens diretas e já está disponível nos EUA, com previsão de ser expandido para outras regiões em breve.

