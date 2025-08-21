Buscador do Google com inteligência artificial chega ao Brasil nas próximas semanas

© Shutterstock

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Google anunciou nesta quarta-feira (20) que a versão brasileira do seu buscador receberá uma aba dedicada para pesquisas que usam inteligência artificial generativa, chamada Modo IA, nas próximas semanas.

O recurso lembra os robôs de conversação como o ChatGPT, da OpenAI, e o próprio Gemini do Google, ao se propor a oferecer respostas a perguntas mais complexas usando linguagem natural, em um texto corrido, e agora inserindo as tradicionais sugestões de sites ao longo da resposta.

Revelado e disponibilizado nos Estados Unidos em maio durante o Google I/O, o anúncio para o Brasil ocorre durante as celebrações dos 20 anos da empresa no país. O evento acontece em Belo Horizonte, onde começou a operar em 2005 após comprar a startup de busca Akwan, criada por professores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Modo IA é também uma espécie de expansão da "visão geral criada por IA" (AI Overviews), lançada no ano passado e que oferece resumos e respostas logo no topo da página, antes dos links, para pesquisas variadas. A funcionalidade já alcança mais de 2 bilhões de usuários no mundo, segundo a big tech.

O buscador é a principal fonte de receita da empresa. No ano passado, o faturamento com o produto foi de US$ 198 bilhões, superando em mais de cinco vezes o retorno com anúncios no YouTube (US$ 36,14 bilhões).

Segundo o Google, o Modo IA usa uma versão dedicada do modelo mais recente da empresa, o Gemini 2.5, e tem capacidades multimodais, sendo capaz de entender consultas em texto, voz e imagem -similar ao que já fazem o ChatGPT e o Gemini.

A combinação do AI Overviews com o AI Mode é a ferramenta de IA mais usada no mundo, segundo Bruno Possas, vice-presidente global de busca no Google.

"Sabemos o quanto os brasileiros utilizam a inteligência artificial, como gostam de experimentar novas tecnologias e isso vai possibilitar um avanço muito grande no que a busca pode oferecer para as pessoas", disse.

A empresa diz que o produto é útil principalmente para tarefas complexas, como comparar produtos, planejar viagens ou entender guias detalhados de instrução. Dados iniciais do Google mostram que a aba com IA tem recebido perguntas mais longas do que na busca tradicional.

No evento realizado nos EUA em maio, a empresa mostrou que o Modo IA poderá se integrar a aplicativos como Shopping e Mapas e unir as pesquisas com anúncios de produtos pesquisados pelos usuários e rotas de roteiros turísticos, por exemplo.

O surgimento de soluções de IA, embora possam representar uma maior comodidade para os usuários, tem acendido o alerta em empresas que dependem do tráfego gerado pela inclusão de seus sites em serviços de busca.

Reportagem do Wall Street Journal de junho, por exemplo, afirma que veículos de notícias americanos como Business Insider, Washington Post, HuffPost e o próprio WSJ foram alguns dos mais afetados pela ascensão da IA generativa. Dados da Similarweb mostram que o tráfego orgânico via busca para esses sites caiu em 55% entre abril de 2022 e abril de 2025.

O Google afirmou na ocasião que prioriza links para veículos jornalísticos e não necessariamente exibe os resumos de IA quando os usuários pesquisam por notícias do dia.

Pesquisa do Pew Research Center publicada em julho mostra que usuários do Google que encontram um resumo de IA na resposta têm menor probabilidade de clicar em links para outros sites do que usuários que não veem um resumo.

Segundo o artigo, usuários cujas consultas geraram um resumo de IA clicaram em um link tradicional (abaixo do resumo) em 8% das visitas. Aqueles que não receberam um resumo de IA clicaram em um link quase duas vezes mais, em 15% das visitas.

A empresa afirma que descobrir conteúdo na web continua sendo sua missão central e que a Busca oferece novas oportunidades para a descoberta de conteúdo.

Como parte da celebração das duas décadas no país, o Google também anunciou que vai expandir seu escritório em Belo Horizonte, onde está sediado o primeiro centro de engenharia da empresa no país, com um novo andar com capacidade para 80 funcionários.

Um outro centro, parte do IPT Open, programa de inovação aberta do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) localizado na USP (Universidade de São Paulo), será inaugurado no primeiro semestre de 2026, em São Paulo.

Além de participar no desenvolvimento de algoritmos da Busca, a equipe de Belo Horizonte também foi responsável por projetos como o Family Link, aplicativo que ajuda famílias a criarem hábitos digitais saudáveis em seu dia a dia, e tecnologias de segurança como as de combate a ataques de phishing e spam.

Também foi desenvolvida no Brasil a integração do sistema de pagamento Pix com as ferramentas visuais Google Lens e Circule para Pesquisar, anunciada nesta quarta.

Ao apontar a câmera do Google Lens para um QR Code de um Pix em um estabelecimento comercial, o usuário será redirecionado para a Carteira do Google para realizar o pagamento. Já a integração com Circule para Pesquisar, um recurso do Android, permitirá que os usuários circulem qualquer chave Pix, como CPF, email ou número de telefone para serem direcionados à carteira.