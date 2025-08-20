Idoso chinês pede divórcio após se apaixonar por modelo criada por IA

© Shutter Stock

Um homem chinês decidiu se divorciar da esposa depois de se apaixonar por uma pessoa criada por Inteligência Artificial (IA).

De acordo com o Beijing Daily, Jiang, um idoso de 75 anos, encontrou por acaso um avatar criado por IA enquanto navegava nas redes sociais. Sem perceber que se tratava de uma criação tecnológica, ele começou a criar laços com a personagem e acabou ficando obcecado.

O chinês se apaixonou pela personagem virtual e passou a tratá-la como sua namorada, já que ela respondia rapidamente às suas mensagens e sempre concordava com ele.

Casado há vários anos, Jiang se cansou de ouvir as reclamações da esposa sobre o tempo que passava no celular e decidiu pedir o divórcio. Assim, acreditava que poderia ficar ao lado de seu “amor verdadeiro”, já que só tinha olhos para a nova companheira virtual.

No entanto, os filhos perceberam a situação e explicaram ao idoso que sua namorada não passava de uma criação de IA e que, na verdade, não existia.

O jornal chinês também revelou que esse não é um caso isolado no país e que esse tipo de “relacionamento” tem se tornado cada vez mais comum. Especialistas explicam que a solidão, somada ao realismo dos conteúdos gerados por IA, faz com que muitos idosos criem vínculos com esses avatares, na busca por companhia.

As autoridades chinesas têm alertado as famílias para que fiquem atentas ao uso das redes sociais pelos mais velhos, já que eles podem cair em golpes e esquemas enganosos devido à dependência emocional criada com esses personagens virtuais.

