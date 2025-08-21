Notícias ao Minuto
Procurar

NASA e IBM se unem para criar IA capaz de prever tempestades solares

A NASA e a IBM lançaram a IA Surya, capaz de prever tempestades solares com mais precisão e antecedência, reduzindo riscos para satélites e redes elétricas. Em paralelo, a Google desenvolve com a agência espacial um assistente médico de IA para apoiar astronautas em missões

NASA e IBM se unem para criar IA capaz de prever tempestades solares

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
21/08/2025 05:41 ‧ há 20 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Tempestade solar

A NASA e a IBM anunciaram nesta quarta-feira (20) o lançamento de um modelo de Inteligência Artificial de código aberto chamado Surya, criado para monitorar a atividade solar e prever tempestades solares com maior precisão e antecedência.

 

Esses fenômenos podem afetar seriamente infraestruturas na Terra, como redes elétricas, e também danificar satélites em órbita. Segundo a IBM, o Surya tem se mostrado 16% mais preciso do que sistemas anteriores em prever, dentro de 24 horas, a ocorrência de novas tempestades solares.

O diretor da IBM Research Europe para Irlanda e Reino Unido, Juan Bernabé-Moreno, descreveu o sistema como um “telescópio de IA para o Sol”. Ele destacou a importância de entender quando e por que esses eventos acontecem, de modo a preparar estruturas críticas para possíveis impactos.

As autoridades já alertaram para os riscos de uma atividade solar intensa, que pode gerar perturbações nas redes elétricas e sistemas de comunicação. O aviso partiu da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) e também da Agência Espacial Espanhola.

Além disso, a Google informou que está trabalhando em parceria com a NASA no desenvolvimento de um assistente médico de IA para astronautas, chamado Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA). A ferramenta está sendo projetada para auxiliar em diagnósticos e tratamentos em missões espaciais, especialmente em situações em que não haja médicos a bordo ou em caso de falhas na comunicação com a Terra.

O CMO-DA é multimodal, capaz de interpretar texto, voz e imagens, e está sendo testado com apoio de médicos para aprimorar sua eficiência. A Google acredita que o sistema, além do uso no espaço, poderá futuramente ser aplicado em outras áreas da saúde aqui na Terra.

Discos solares podem voar em Marte com técnica inédita de levitação

Discos solares podem voar em Marte com técnica inédita de levitação

Estudo publicado na Nature apresentou minúsculos discos voadores capazes de levitar usando apenas energia solar e o fenômeno da fotoforese. Pesquisadores acreditam que a tecnologia pode revolucionar a exploração de Marte, ampliando o legado do helicóptero Ingenuity, da NASA

Notícias ao Minuto | 05:33 - 18/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você