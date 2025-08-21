Por que apareceram ícones de óculos nos stories do Instagram?

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quem acessou o Instagram nesses dias possivelmente se deparou com um ícone de óculos nos stories. Isso pode tanto indicar a forma como o conteúdo foi feito ou um truque para os stories aparecerem com destaque.

Ícone de óculos aparecem na visualização de stories feitos com óculos da Meta. Aparelhos não são vendidos no Brasil ainda, porém alguns criadores compram fora do país e utilizam por aqui. Tem tanto óculos da marca Ray-Ban como da Oakley. Eles são pareados com o celular e permitem tirar foto, fazer vídeo e atender a comandos de voz. Dispositivos custam a partir de US$ 300 (cerca de R$ 1.650).

Nas redes sociais, vários usuários notaram nos últimos dias que stories com ícone de óculos apareciam com destaque. No X, várias pessoas fizeram postagens questionando a razão dessas publicações aparecerem primeiro para elas. "Do nada o Instagram cheio de óculos nos stories", postou usuário identificado como Kelvin Max.

Truque, não uso massivo dos óculos da Meta, explica stories com ícone. Nas redes sociais, há vários tutoriais explicando como fazer o conteúdo aparecer com a imagem dos óculos, como se fosse feito pelo acessório inteligente da Meta.

Segredo está em obter uma foto captada com o acessório. Ao subir para um story, a imagem tem metadados que a identificam como feita pelos óculos. Porém, é colocada uma imagem qualquer - feita com celular - sobrepondo a feita com o dispositivo e publicada. Esse processo faz com que a publicação apareça com o tal ícone.

Infelizmente, não dá para saber exatamente qual imagem foi feito com óculos e qual é truque.

Óculos da Meta não têm previsão para chegar ao mercado brasileiro. Por enquanto, a empresa tem comercializado o dispositivo nos Estados Unidos, México e na Índia.

Questionada, a Meta ainda não se pronunciou sobre o caso. Espaço segue aberto.