Chamada não atendida? WhatsApp vai dar opção de deixar 'voicemail'

O WhatsApp anunciou recentemente o lançamento de uma funcionalidade que permite agendar videochamadas ou chamadas de voz com contatos diretamente através da app de mensagens. Agora, surgiram sinais de que a empresa se encontra desenvolvendo uma nova funcionalidade pensada para as chamadas.

O site WABetaInfo revelou que na mais recente versão beta do WhatsApp para celulares Android há uma funcionalidade semelhante a um ‘voicemail’ - permitindo deixar uma mensagem de voz caso a chamada não seja atendida pela pessoa a quem está tentando ligar.

As imagens compartilhadas pela publicação indica que, quando uma chamada não for atendida, aparecerá a opção Gravar mensagem de voz entre os botões de Cancelar e Ligar novamente. Mesmo que não deixe uma mensagem de voz logo após a chamada não ser atendida, poderá gravar esta mensagem na notificação que fica na conversa com o destinatário.

É certo que pode deixar uma mensagem de voz com o método tradicional - por via do botão verde com o ícone de um microfone ao lado do campo de introdução de texto - mas, com estes dois atalhos, o processo deverá tornar-se um pouco mais conveniente.

Não se sabe ainda quando é que o WhatsApp lançará na versão final da sua app a possibilidade de deixar uma mensagem de voz mas, de acordo com o WABetaInfo, já se encontra disponível para os detentores da versão beta.