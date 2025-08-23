Rival russa do WhatsApp estará em todos os celulares vendidos no país

© Getty Images

O governo da Rússia determinou que, a partir de 1º de setembro, as marcas e empresas que vendem celulares e tablets no país terão de trazer pré-instalado o aplicativo de mensagens desenvolvido com apoio estatal russo — chamado MAX.

Segundo a Reuters, o MAX está integrado aos serviços governamentais russos e tem sido acusado de espionar os usuários. Além do MAX, a loja de aplicativos russa RuStore também terá de vir pré-instalada em iPhones e iPads, já que até então só aparecia de fábrica em celulares Android.

A medida do governo russo acontece pouco depois de aplicativos de mensagens criptografadas como WhatsApp e Telegram terem sido parcialmente restringidos na Rússia. A agência reguladora da internet no país, a Roskomnadzor, acusou os dois aplicativos de representarem risco à segurança dos russos.

“De acordo com as autoridades de segurança e os inúmeros apelos de cidadãos, os aplicativos de mensagens estrangeiros Telegram e WhatsApp se tornaram os principais serviços de voz usados para enganar e extorquir dinheiro, além de envolver cidadãos russos em atividades de sabotagem e terrorismo”, diz o comunicado da Roskomnadzor obtido pela publicação.

Ainda segundo o regulador, foram feitas várias tentativas de contato tanto com o WhatsApp quanto com o Telegram para que tomassem medidas, mas esses contatos “foram ignorados pelos donos dos serviços”.

Do outro lado, um representante do WhatsApp declarou que o aplicativo de mensagens criptografadas “resiste às tentativas do governo [russo] de violar os direitos dos cidadãos a comunicações seguras” e afirmou que esse é o motivo pelo qual a Rússia “tenta bloquear [o WhatsApp] para mais de 100 milhões de russos”.

Vale lembrar que o WhatsApp não é o único serviço da Meta a sofrer restrições na Rússia. Tanto o Facebook quanto o Instagram estão oficialmente bloqueados no país desde a invasão russa à Ucrânia, no início de 2022.

