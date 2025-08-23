Andrew Tate processa Meta e TikTok e exige 100 milhões de dólares

© Getty Images

Os influenciadores e irmãos Andrew e Tristan Tate decidiram processar a Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram, e também o TikTok, após terem suas contas banidas das redes sociais em 2022.

As ações foram abertas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nos processos, os irmãos acusam as duas empresas de difamação e de terem retirado ilegalmente suas plataformas sem qualquer aviso ou explicação.

Segundo os documentos, a decisão das companhias “não foi uma ação isolada de aplicação neutra dos Termos de Uso, mas sim o resultado de uma campanha coordenada para suprimir, silenciar e destruir as reputações e meios de subsistência de dois homens controversos, mas cumpridores da lei”.

De acordo com a NBC News, os processos também alegam que as medidas da Meta e do TikTok causaram “danos e perdas financeiras substanciais e irreparáveis”. Por isso, os irmãos exigem uma indenização de US$ 50 milhões de cada empresa — um total de US$ 100 milhões.

Andrew e Tristan Tate foram banidos em 2022 do Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e X (na época, Twitter). As plataformas justificaram a medida com base em violações das diretrizes da comunidade.

Mais tarde, quando Elon Musk assumiu o controle do Twitter, devolveu as contas dos dois influenciadores. Agora, porém, os irmãos buscam compensação especificamente contra a Meta e o TikTok, sem citar Google ou YouTube nos processos.

Atualmente, Andrew e Tristan Tate também enfrentam múltiplas ações judiciais em diferentes países. Na Romênia, eles são acusados de tráfico humano, e Andrew responde ainda por uma acusação de estupro. Já no Reino Unido, ambos enfrentam denúncias de tráfico humano e estupro.

Leia Também: Rival russa do WhatsApp estará em todos os celulares vendidos no país