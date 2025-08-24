Musk tentou convencer Zuckerberg a comprar OpenAI, diz a empresa de IA

© Getty Images

A OpenAI apresentou novos documentos na Justiça afirmando que Elon Musk tentou convencer o cofundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a apoiar sua proposta de compra da empresa responsável pelo ChatGPT.

Vale lembrar que essa proposta — no valor de 9,74 bilhões de dólares — foi feita por Musk no início deste ano. Na época, ele fazia parte de um consórcio formado com o objetivo de adquirir a OpenAI.

O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, recusou a oferta e, em contrapartida, teria se oferecido para “comprar o Twitter” por um valor semelhante. Musk não apenas rejeitou a proposta, como também acusou Altman de ser um “golpista”.

De acordo com o Business Insider, os documentos revelados nesta quinta-feira, 21, trazem novos detalhes sobre o processo. Segundo a OpenAI, Musk (por meio de sua empresa xAI) procurou Zuckerberg para discutir “possíveis acordos de financiamento ou investimentos” na empresa de inteligência artificial.

Rixa entre Elon Musk e Sam Altman

Os desentendimentos entre Elon Musk e Sam Altman já são bastante conhecidos e remontam à forma conturbada como o dono da Tesla e da SpaceX deixou a OpenAI em 2018.

Musk foi um dos cofundadores da OpenAI em 2015 e chegou a tentar fundir a startup de inteligência artificial com a Tesla, na esperança de assumir o controle da empresa — hoje liderada por Altman. A tentativa não deu certo, e Musk acabou saindo em 2018. Em 2023, fundou sua própria empresa de IA, a xAI.

Desde então, os embates entre os dois bilionários se tornaram recorrentes. Mais recentemente, Musk voltou a atacar a OpenAI ao acusar a Apple de favorecer o ChatGPT em detrimento do Grok, da xAI, no ranking de popularidade da App Store.

“A Apple está agindo de uma forma que torna impossível para qualquer empresa de inteligência artificial além da OpenAI alcançar o primeiro lugar na App Store, o que é uma violação clara das regras de concorrência”, escreveu Musk. “A xAI tomará medidas legais imediatas”.

Foi então que Altman respondeu ironizando a acusação:

“Essa é uma declaração notável, considerando que já ouvi o que o Elon [Musk] faz para manipular o X em benefício próprio ou de suas empresas e prejudicar concorrentes e pessoas de quem não gosta”, publicou Altman, citando uma reportagem do site Platformer que acusa Musk de criar um sistema para destacar suas próprias postagens nos feeds.

Poucas horas depois, Musk rebateu, comparando o alcance das publicações de ambos na rede social X:

“Mentiroso. Você teve três milhões de visualizações nesse seu post de besteira, muito mais do que recebi em qualquer um dos meus, apesar de eu ter 50 vezes mais seguidores”, escreveu Musk.

Altman então desafiou Musk a assinar uma declaração oficial garantindo que nunca fez alterações diretas no algoritmo do X para favorecer suas próprias empresas ou prejudicar concorrentes:

“Você assinaria uma declaração juramentada afirmando que nunca alterou o algoritmo do X para prejudicar concorrentes e ajudar suas próprias empresas? Pedirei desculpas se o fizer”, provocou o CEO da OpenAI.

Altman ainda publicou mais duas respostas, sugerindo que o desempenho mais fraco das postagens de Musk se devia à “falta de habilidade” — ou até mesmo à presença de bots.

