Compras online? Veja essas dicas para detectar avaliações falsas

© Shutterstock

Cada vez mais pessoas fazem compras enquanto navegam na internet — e há até quem realize todas as suas compras exclusivamente em lojas online. No entanto, comprar pela internet também exige atenção redobrada, já que sempre existe o risco de cair em algum tipo de golpe.

Mesmo em plataformas confiáveis, como a Amazon, há chances de ser enganado por um vendedor que não descreveu o produto com a devida precisão. Por isso, é importante observar certos detalhes para garantir que o item que você pretende adquirir não apenas exista, mas também seja entregue corretamente.

As avaliações de outros clientes são uma boa forma de ajudar na decisão de compra. Porém, vale lembrar que também é possível criar comentários falsos para enganar consumidores mais desatentos.

O site Make Use Of listou os principais sinais aos quais você deve prestar atenção ao analisar as avaliações antes de comprar um produto online. Eles podem indicar se você está diante de uma tentativa de golpe ou de um item real.

Confira os sinais de alerta:

Opiniões exageradamente positivas ou negativas;

Histórias pessoais demais nas avaliações;

Muitos erros gramaticais ou ortográficos;

Foco em detalhes pouco relevantes (como envio) em vez da experiência com o produto;

Perfis de avaliadores com poucas avaliações publicadas;

Picos anormais de comentários positivos em pouco tempo.

Leia Também: Como evitar que a bateria do seu iPhone acabe durante a noite