SpaceX cancela voo teste do foguete Starship

A SpaceX, empresa de Elon Musk, cancelou neste domingo (24), um voo de teste do foguete Starship, naquele que foi mais um revés para o multimilionário após uma série de testes marcados por explosões

25/08/2025 04:40 ‧ há 5 horas por null

Tech

Elon Musk

"O 10.º voo da Starship foi cancelado para se resolver um problema com os sistemas terrestres", anunciou a SpaceX neste domingo (24), na rede social X. Essa mensagem foi divulgada após problemas com o lançamento do foguete da base da empresa no Texas, no sul dos Estados Unidos.

 

Esta seria a quarta missão deste tipo este ano. As três anteriores resultaram na perda da nave espacial.

No último teste, realizado no final de maio, o foguete sofreu uma "desmontagem rápida e imprevista" uma hora após decolar da base.

Musk tem insistido que a versão final da Starship será a nave que levará humanos até Marte.

Além disso, a NASA escolheu este foguetão para levar astronautas norte-americanos à Lua pela primeira vez em mais de meio século, no âmbito da missão Artemis III, prevista para meados de 2027.

