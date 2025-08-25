SpaceX cancela voo teste do foguete Starship

© Lusa

"O 10.º voo da Starship foi cancelado para se resolver um problema com os sistemas terrestres", anunciou a SpaceX neste domingo (24), na rede social X. Essa mensagem foi divulgada após problemas com o lançamento do foguete da base da empresa no Texas, no sul dos Estados Unidos.

Esta seria a quarta missão deste tipo este ano. As três anteriores resultaram na perda da nave espacial.

No último teste, realizado no final de maio, o foguete sofreu uma "desmontagem rápida e imprevista" uma hora após decolar da base.

Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems — SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025

Musk tem insistido que a versão final da Starship será a nave que levará humanos até Marte.

Além disso, a NASA escolheu este foguetão para levar astronautas norte-americanos à Lua pela primeira vez em mais de meio século, no âmbito da missão Artemis III, prevista para meados de 2027.