Apple tem plano para reinventar o iPhone nos próximos três anos

Se é um seguidor da Apple e fã dos iPhones da empresa é provável que nos últimos anos tenha se questionado a respeito da capacidade de inovação da empresa, que não tem estado em particular evidência nos últimos anos.

Além de melhorias naturais a nível da tela, desempenho, bateria e câmeras, os iPhones dos últimos anos têm falhado em surpreender e ‘arrebatar’ os corações dos consumidores. No entanto, segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple pretende dar início em 2025 a um ciclo de três anos onde os fãs da empresa podem esperar grandes novidades.

Gurman diz que o primeiro ‘passo’ da Apple será dado já no próximo mês de setembro com a revelação do iPhone Air - também conhecido como iPhone 17 Air e que seria o celular mais fino da Apple. Vale lembrar que este novo modelo substituirá o iPhone 16 Plus do ano passado no alinhamento de smartphones da Apple para este ano.

À exceção da espessura de 5,5mm, este iPhone Air continuará sendo relativamente familiar para os usuários habituais do iPhone que, desta forma, poderão esperar pela grande novidade em 2026.

No próximo ano conheceremos o primeiro iPhone com tela dobrável que, de acordo com Gurman, terá um design semelhante a outros dispositivos deste segmento já disponíveis no mercado e que, ao serem abertos como um livro, exibem uma tela interior flexível de maiores dimensões.

Este iPhone de tela dobrável servirá também para a Apple recuperar algumas das suas ‘antigas’ tecnologias, com as informações disponíveis indicando que este modelo contará com o sensor de impressões digitais Touch ID ao invés do sistema de reconhecimento facial Face ID para autenticação biométrica.

Os fornecedores da Apple esperam começar a produção em massa dos componentes necessários para o iPhone dobrável no começo do próximo ano e a tempo que o celular possa chegar às lojas no final de 2026.

Estes planos da Apple incluem também 2027 - o ano em que o iPhone completará o seu 20.º aniversário e uma ocasião que a ‘Empresa da Maçã’ pretende aproveitar para desvendar algo nunca antes visto pelos fãs do celular.

As informações disponíveis indicam que o “iPhone 20” (como é conhecido neste momento) será composto por um único pedaço de vidro curvo que, diz Gurman, tirará proveito da interface Liquid Glass presente na próxima versão do sistema operativo da Apple - o iOS 26.