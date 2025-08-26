Próxima atualização vai 'acelerar' carregamento do iPhone 16

© Getty

Mesmo que tenha sido anunciado oficialmente em junho, a próxima grande atualização do iPhone - o iOS 26 - vem recebendo a várias versões beta, sendo que cada uma delas desvendou novas informações sobre as novidades prestes a chegar ao celular da Apple.

O site MacRumors revelou agora uma delas. De acordo com a publicação, o iOS 26 será responsável por desbloquear a capacidade de carregamento rápido sem fios Qi2 de 25W em carregadores de terceiros compatíveis com esta tecnologia.

Vale lembrar que, até aqui, o limite imposto pela Apple para carregadores Qi de outras marcas era de 15W. Com a possibilidade de usar carregadores sem fios de 25W, fica claro que os modelos iPhone 16 passarão a carregar mais rapidamente com carregadores sem fios.

Estes 25W já estavam presentes nos carregadores oficiais MagSafe da Apple, com a mesma possibilidade ficando agora disponível em carregadores compatíveis de outras marcas.

Quanto à chegada do iOS 26, acredita-se que a nova atualização ficará disponível em setembro - pouco depois da chegada da nova série iPhone 17.