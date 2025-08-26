Rumores apontam para (mais uma) apresentação da Nintendo

© Shutterstock

A Nintendo começou este segundo semestre com o lançamento da Switch 2 e, desde então, já nos trouxe dois grandes games exclusivos como o ‘Mario Kart World’ e também ‘Donkey Kong Bananza’.

Além destes jogos, a Nintendo também fez três apresentações nos últimos tempos: uma no final de julho, outra dedicada a jogos ‘indie’ no começo de agosto e uma terceira focada no exclusivo ‘Kirby Air Riders’. Segundo o site VGC, as apresentações Nintendo Direct da empresa não ficam por aqui e teremos direito a mais uma nos próximos tempos.

A publicação destaca que a Nintendo está planejando realizar mais uma das suas apresentações para setembro, indicando que poderá acontecer no próximo mês. Não se sabe o que a Nintendo pode estar planejando para esta nova apresentação mas, tendo em conta que a última vez que tivemos notícias sobre ‘Metroid Prime 4: Beyond’ foi em abril, especula-se que o jogo poderá ser um dos destaques da próxima edição do Nintendo Direct.

Vale recordar que ‘Metroid Prime 4: Beyond’ continua ter lançamento previsto para este ano mas, ao contrário do que seria de esperar nesta ocasião, ainda não tem data de lançamento marcada. É possível que não tenhamos de esperar muito para sabermos quando é que acontecerá a chegada ao Switch e ao Switch 2.

Há ainda quem especule que a Nintendo poderá aproveitar esta apresentação de setembro para revelar como planeja celebrar o 40.º da série ‘Super Mario Bros’. Será que apostará em uma nova coletânea de títulos clássicos (como no 35.º aniversário) ou desvendará um ‘Super Mario’ completamente novo? Teremos de aguardar por novidades e, naturalmente, que a Nintendo confirme a existência desta apresentação Nintendo Direct.